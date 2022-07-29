قبل زفافك استخدمى هذه الخلطة السحرية لتبييض وتقشير جسم العروس فى ثوان

عند اقتراب موعد الزفاف تبدأ الفتيات فى معاناة الترتيب والتنظيم لليوم الموعود، كما أنها تحتاج إلى عناية يومية للبشرة فلا يمكن ترك الاشياء المهمة والذهاب إلى صالونات التجميل للعناية بالبشرة والجسم، لهذا نقوم باعداد خلطة سحرية بدون اى مواد كيميائية ضارة بصحة البشرة، هذه الخلطة عبارة عن مكونات طبيعية لها أهمية كبيرة فى تبييض وتفتيح الجسم بشكل كامل، هذه الطريقة هى أنسب الحلول الطبيعية لتقشير الجسم من القشور السمراء والكلف والبقع الداكنة التى تتسبب فى احراج شديد لكى، أنها خلطة سهلة ومجربة للتفتيح وتوحيد لون البشرة وإزالة الجلد المسمر والخلايا المتهالكة التى تتسبب فى وجود بقع سمراء وتشققات جلدية مزعجة على الجسم، فإن يوم الزفاف بالنسبة لكل فتاه يوم اسطورى يجب أن يمضى على أكمل وجه بدون اى تأخير أو مظهر غير لائق، باستخدامك هذه الخلطة سوف تطلين بإطلالة مثيرة وجذابة تلفت الأنظار بالبياض الناصع للجسم ونعومة ملمسة، فجميع الحضور ينتظرون إطلالتك الجديدة بلا شك هذه الخلطة الطبيعية تعطيكى نتائج مذهلة قبل وقت الزفاف بمدة قصيرة، فالفوائد الطبيعية التى تتواجد داخل الخلطة الطبيعية كثيرة أهمها اخفاء الندوب وآثار حب الشباب وازالة البقع والتصبغات الداكنة والكلف نهائيا، كما أنه تزيد نسبة الكلاجين فى البشره فتعطى النضارة والملمس الناعم بعد الاستعمال فمعظم المكونات الطبيعية لا تشكل خطرا على البشرة بل تعالجها من الكثير من المشاكل التى تصيب البشرة من التعرض الى بعض العومل الخارجية .

خلطة تبييض وتقشير جسم العروسة

مكونات خلطة تبييض وتقشير جسم العروسة ;

كوب من الزبادى

4 ملاعق من الخميرة البيره

2 ملعقة من عصير الليمون

طريقة استخدام خلطة التقشير

أولا نقوم بإحضار وعاء نضع به الزبادي والليمون والخميرة ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط متجانس تماماً ثم نقوم بتوزيع الخلطة على الجسم بشكل دائري لضمان نجاح عملية التقشير السريع للجسم، ثم اتركي الخليط على الجسم لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يتم شطف الجسم بالماء الفاتر تكرر هذه الطريقة يوميا للحصول على أفضل نتيجة للتبييض الفورى والتقشيرالسريع للجسم الذى تبحثين عنة انها طريقة غير مرهقة تعطيكى الشكل الجمالى المطلوب فى دقائق معدودة