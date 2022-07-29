طريقة عمل العيش الفينو الهش من المنزل بطريقة سهلة وبسيطة مثل المخابز خفيف وطري

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طريقة عمل العيش الفينو الهش من أكثر المعجنات التي نقوم بشرائها من الأفران والمخابز, وهذا لانها من احلى واطعم انواع العيش, وهناك الكثير من الأشكال والطرق لعمل العيش الفينو منها المستطيبي والبرجر وغيرهم, كما أن الأطفال دائما لا يفضلون تناول العيش البلدي وهذا لأنهم يشعرون انه ثقيل في الطعام والهضم, ولذلك تلجأ الأمهات على شراء العيش الفينو لكي تناوله الأبناء, ومع المصايف والرحلات يكثر تناول السندوتشات, ولذلك سنقدم لكم بالخطوات طريقة عمل العيش الفينو الهش والطري والخفيف من المنزل بمكونات بسيطة وسهلة.
العيش الفينو
لا يحتاج العيش الفينو إلى مكونات كثيرة, المقادير هي:
- كيلو من الدقيق.
- 2 ملعقة من الخميرة.
- نصف ملعقة من الملح.
- بيضة كبيرة.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- 2 ملعقة من الزبدة.
- نص لتر من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
تلميع الوجه
- حبة من صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ربع كوب من الحليب.
- ملعقة من السكر.
طريقة تحضير العيش الفينو
- اولا نقوم بنخل الدقيق قبل الاستخدام وهذا مهم لكي تصبح العيش الفينو طرية وهشة من الداخل.
- بعد ذلك في وعاء عميق وكبير نقوم بوضع الدقيق, ثم نقوم بعمل حفرة في منتصف الدقيق.
- بعد ذلك نضيف البيض والخل الأبيض والملح والخميرة ونصف كمية الحليب.
- ثم نبدأ في خلط المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا, بشكل تدريجي نضيف الحليب المتبقي مع العجن المستمر حتى تحصلين على عجينة طرية.
- بعد ذلك نقوم بعجن العجينة باليد او بالعجان لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- نضع العجينة في طبق كبير ونغطي عليها ونتركها حتى تتخمر لمدة ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة الى قطع متساوية الحجم.
- نقوم برش القليل من الدقيق على سطح الرخامة.
- ثم نقوم بفرد كل قطعة على حدى حتى يصل حجمها 1 سم, ثم نقوم بلف العجينة على شكل لوال.
- نقوم برص العيش الفينو في صينية الفرن, ونتركه حتى يختمر مرة أخرى, ونترك مسافة بين كل واحة.
- بعد ذلك نخلط مكونات تلميع الوجه مع بعضهم, و بالفرشاه نوزعه على قطع العيش الفينو.
- يدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتحمر وياخذ اللون الذهبي, نشعل الشواية اخر دقيقه.
- يخرج من الفرن ويقدم الطعام بالصحة والهنا.
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