طريقة عمل العيش الفينو الهش من المنزل بطريقة سهلة وبسيطة مثل المخابز خفيف وطري

طريقة عمل العيش الفينو الهش من أكثر المعجنات التي نقوم بشرائها من الأفران والمخابز, وهذا لانها من احلى واطعم انواع العيش, وهناك الكثير من الأشكال والطرق لعمل العيش الفينو منها المستطيبي والبرجر وغيرهم, كما أن الأطفال دائما لا يفضلون تناول العيش البلدي وهذا لأنهم يشعرون انه ثقيل في الطعام والهضم, ولذلك تلجأ الأمهات على شراء العيش الفينو لكي تناوله الأبناء, ومع المصايف والرحلات يكثر تناول السندوتشات, ولذلك سنقدم لكم بالخطوات طريقة عمل العيش الفينو الهش والطري والخفيف من المنزل بمكونات بسيطة وسهلة.

العيش الفينو

لا يحتاج العيش الفينو إلى مكونات كثيرة, المقادير هي:

كيلو من الدقيق.

2 ملعقة من الخميرة.

نصف ملعقة من الملح.

بيضة كبيرة.

ملعقة من الخل الأبيض.

2 ملعقة من الزبدة.

نص لتر من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

تلميع الوجه

حبة من صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة من السكر.

طريقة تحضير العيش الفينو