وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق لن يتوقف شعرك عن النمو من أول استعمال 

يعرف الجميع أن الهنود يملكون الشعر الأطول في العالم، ويندهش جميع الفتيات على جمال وكثافة شعر الفتيات الهنود ويرغبن في تطويل شعرهن بنفس طريقة شعر الفتيات الهنود، ويستخدم الكثير من الفتيات مختلف الكريمات والوصفات لتطويل الشعر ولكن تحتاج إلى وقت طويل حتى يصل الشعر إلى نفس طول وكثافة الشعر الهندي، ويبحث جميع الفتيات عن الوصفات الهندية التي تساعد على تطويل وتكثيف الشعر، لذلك سوف نوضح لكم خلال هذا المقال أفضل الوصفات الهندية السريعة التي تجعل شعر الرأس لامع وطويل وتعالج مشاكل ضعف الشعر وتساقطه.

وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق

يتعرض الشعر إلى عوامل متعددة تسبب في ضعف نمو البصيلات وتساقطه وعدم نموه بشكل سريع، وبالتالي يحتاج الشعر إلى وصفات قوية تساهم في تحسين نموه وكثافته، حيث أن ضعف الجسم أو عدم تناول الأكل الصحي قد يسببان في ضعف الشعر وتساقطه، لذلك لابد من الاهتمام بالجسم وتناول الأكل الصحي وعلاج نقص الفيتامينات في الجسم، واستخدام الوصفة التالية التي تتمثل مكوناتها فيما يلي.

المكونات

ملعقتين من الحلبة المطحونة.

ملعقة من مسحوق الأملا.

1 ملعقة من الحناء.

لبن رائب.

طريقة التحضير

الشعر الطويل الانسيابي والمفرود حلم كل فتاة، حيث يرغب جميع الفتيات في الحصول على شعر مميز وكثيف حتى يزيد من جمال مظهرها أمام الجميع، وللحصول على قوام الشعر بنفس كثافة شعر الهنود لابد من تحضير المكونات السابقة، حيث تساهم الحلبة ومسحوق الأملا في تكثيف الشعر وتطويله بسرعة، وتتمثل طريقة عمل المسحوق واستخدامه في إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى يتم غسل شعر الرأس.

بعدها يتم خلط الحلبة المطحونة ومسحوق الأملا والحناء واللبن الرائب.

يتم توزيع الخليط على الرأس لمدة نصف ساعة كاملة.

تليها خطوة تنظيف الشعر بالماء والشامبو.

يتم استخدام هذا الخليط بشكل يومي.

وصفة زيت الخروع لتطويل الشعر بسرعة البرق

ملعقتين من حليب جوز الهند.

2 ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير