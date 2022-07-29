نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الجلاش باللحمة المفرومة تعرف علي الخطوات بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير الجلاش باللحمة المفرومة هو من أحد الموضوعات الأكثر بحثاً علي محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الإجتماعي, حيث تعد وجبة الجلاش باللحمة المفرومة عي واحدة من أهم الوجبات التي تحتوي علي العديد من الفوائد, فهي تتكون من الجلاش والذي يمد الجسم بالهيدروكربونيات وكذلك اللحم المفروم الذي يمد الجسم بالبروتين, كما يتم إضافة بعض المقادير المختلفة التي سيتم ذكرها فيما بعد في هذا المقال. وتعتبر وجبة الجلاش باللحمة المفرومة من أسهل الوجبات وأسرعها في التحضير, الأمر الذي جعلها الأكثر طلباً وشعبية في الدول العربية وخاصة جمهورية مصر العربية, وكما قمنا بشرح بعض تفاصيل تحضي الوجبات مثل وجبة المطازيز الشعبية السعودية فسوف يتم تناول تفاصيل طريقة تحضير الجلاش باللحمة المفرومة خلال السطور القليلة في هذا المقال.

طريقة تحضير الجلاش باللحمة المفرومة

تتساءل العديد من السيدات الراغبات في تحضير وجبة شهية وسريعة مثل الجلاش باللحمة المفرومة عن طريقة تحضير الوجبة, ولكن في بادئ الأمر يجب التعرف علي المكونات وما هي المقادير وهي كالتالي:

عبوه من الجلاش

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

كوب زبدة مذابة

فلفل اخضر (2)

ثمرة طماطم

توابل اللحمة المفرومة

نصف كوب لبن

بيضة

بصل

شرح تحضير الجلاش باللحم

بعد تحضير المقادير نبدأ بالإعداد فعلينا أولا إحضار مقلاة بها معلقة صغيرة زيت ومعلقتين زبدة مذابة ونضعها علي النار ثم يتم تقطيع بصلة كبيرة إلي مكعبات صغيرة ووضعها داخل الزيت والزبدة وتقليبها جيدا حتي يحمر البصل ثم نضع اللحمة المفرومة والفلفل الأخضر وثمرة الطماطم بعد بشرها ونضع التوابل والملح ونترك هذا الخليط علي النار لمدة نصف ساعة, في هذا الوقت نحضر صينية متوسطة الحجم ونضع بداخلها معلقه زبدة مذابة ويتم توزيعها جيدا ثم نضع ورقتين من الجلاش وتوزيع معلقة زبدة علي سطحهم ثم نضع ورقتين جلاش آخرين بحيث يفصل الزيت والزبدة بين كل ورقتين وهكذا حتي نصل لنصف كمية الجلاش. بعدها يتم وضع اللحمة المفرومة وتوزيعها علي الجلاش ثم نضع ورقتين جلاش وزبده وهكذا حتي ننتهي من ورق الجلاش ثم نحضر نصف كوب لبن وبيضة ونخلطهم سويا ونضعهم علي الطبقة الخارجية, ويتم تقطيع الجلاش إلي قطع قبل وضعه داخل فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.ثم نخرجه من الفرن ويقدم ساخنا

وينصح موقع ثقفني متابعيه بعدم الإفراط في تناول الوجبات التي تحتوي علي مواد نشوية وذلك حتي لا تتراكم الدهون في الجسم وان يبدأ في اتباع أنظمة تخسيس مثل رجيم 5 كيلو في أسبوع بدون رياضة أو رجيم بدون رياضة ولكن يجب التوجه لدكتور تغذية في بادئ الأمر لاختيار أنسب أسلو واتباع تعليمات التوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية في هذا الشأن.