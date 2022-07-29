أسنان بيضاء بمكون واحد فقط.. طريقة تحضير خلطة تبييض الأسنان في المنزل بسهولة والاستمتاع بضحكة هوليوود

‏تعتبر مشكلة اصفرار الأسنان من أبرز المشكلات التي يعاني منها مجموعة كبيرة للغاية من الأفراد من كافة الأعمار من الصغار والكبار، نظراً لأنها تتسبب في إحراج كبير وروائح كريهة في الفم، ولذلك فإن هناك فئات كثيرة تبحث عن تبييض الأسنان بالمكونات الطبيعية الغير مكلفة، ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر ينتج عن تناول المشروبات الساخنة التي تتضمن على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة والشاي، وتناول المأكولات والحلوى على وجه الخصوص، ولذلك فإننا نقدم لكم وصفة اقتصادية في تبييض الأسنان بسهولة في المنزل.

‏تبييض الأسنان

‏وهناك مجموعة من الأسباب التي ينتج عنها اصفرار الأسنان وتراكم الترسبات الجيرية، وتكون اللون اللون الأصفر على الأسنان واللثة، ومن أهمها عدم الاستمرار على غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناول الوجبات، مما ينتج عنه تراكم الجير على الأسنان، والذي يتسبب في أضرار بالغة ورائحة كريهة للغاية، ولذلك فإننا نقدم لكم وصفة طبيعية وخلطة مميزة لتبييض الأسنان في دقائق معدودة في المنزل، بدون الحاجة إلى صرف آلاف الجنيهات على عملية تبييض الأسنان في العيادات الطبية من الليزر وخلافه، وهي من الوصفات المجربة والفعالة والمضمون للغاية للحصول على أسنان بيضاء وناصعة تماماً.

‏خلطة تبيض الأسنان

‏ازدادت عمليات البحث بشكل كبير للغاية من الأفراد عن خلطة تبيض الأسنان، للحصول على أسنان ناصعة البياض والتي تتمثل في ما يلي:

‏المكونات

‏ملعقتين صغيرتين من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان.

‏ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

‏ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

‏ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

‏خطوات التحضير

‏في وعاء صغير نقوم بإضافة القهوة ‏مع معجون الأسنان والتقليب جيداً، إلى أن تتجانس المكونات سوياً. ‏بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون والتقليب مرة أخرى إلى أن يمتزج مع المكونات السابقة. ‏وأخيراً نقوم بإضافة العسل الأبيض والتقليب مرة أخرى إلى أن تمتزج المكونات. ‏يتم وضع المزيج في عبوة معقمة محكمة الغلق والاحتفاظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام.

‏طريقة تطبيق خلطة تبيض الأسنان

‏تعتبر هذه الوصفة سهلة وبسيطة للغاية في تطبيقها، وذلك من خلال غسل الأسنان جيداً بالماء للتخلص من البقايا العالقة بين الأسنان بدون الحاجة إلى غسل الأسنان بالمعجون أولاً، نظراً لأن هذا المزيج فعال للغاية، وذلك من خلال وضع كمية بسيطة منه على فرشاة الأسنان والبدء في تدليكها جيداً من الداخل والخارج من كافة الأجزاء وبعدها تغسل جيداً بالماء.