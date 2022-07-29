نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي ملكة جمال.. كريم نيفيا والقهوة للتفتيح الفوري للبشرة وإزالة البقع والتصبغات نهائيا ومن أول استعمال في المقال التالي
كريم نيفيا والقهوة للتفتيح، يعرف جميع الفتيات أن كريم نيفيا يتم استخدامه في ترطيب البشرة، كما يساهم في تعديل مستوى كريم الأساس على البشرة، وكذلك يتم استخدام القهوة في تنظيف البشرة من الأتربة، كما يتم تناولها كمشروب ساخن فهي تساعد على زيادة النشاط والتركيز وأداء العمل، وكذلك تساهم في تحسين مستوى القلب، ويمكن من خلال استخدام كريم نيفيا والقهوة تبيض بشرة الجسم بشكل سريع، فهو يعتبر ماسك طبيعي يساهم في التخلص من خلايا الجلد الميت وتجديد ظهور خلايا جديدة نقية وموحدة اللون، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة تبيض البشرة بكريم نيفيا والقهوة.
كريم نيفيا والقهوة للتفتيح الفوري للبشرة
وصفات تفتيح البشرة المتوفرة في الصيدليات لا نهائية، ولكن تحتوي جميع هذه الوصفات على مواد كيميائية تضر البشرة مع كثرة الاستخدام، لذلك تحاول الفتيات البحث عن الوصفات الطبيعية، ويمكن عمل سيروم طبيعي للبشرة يساهم في تفتيح لونها بسرعة من خلال كريم نيفيا والقهوة، وتتمثل مكونات هذه الوصفة في الآتي.
المكونات
- 1 ملعقة من كريم نيفيا.
- ملعقة من القهوة.
- نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير كريم نيفيا والقهوة لتبيض البشرة
يساهم كريم نيفيا في تنعيم البشرة، وتقوم القهوة بدور تنظيف البشرة من الأتربة والتخلص من أي بقع أو تصبغات، كما يساهم عصير الليمون في التخلص من خلايا الجلد الميت أو أي علامات غير مرغوب فيها على البشرة، ويمكن عمل وصفة كريم نيفيا والقهوة لتبيض البشرة من خلال إتباع الخطوات التالية.
- لابد أن يتم وضع كريم نيفيا في وعاء.
- يتم إضافة القهوة وعصير الليمون إلى كريم نيفيا.
- نقلب جميع المكونات في الوعاء.
- تليها خطوة تنظيف البشرة بفوطة نظيفة.
- بعدها يتم فرد الخليط على البشرة.
- يترك ماسك القهوة وكريم نيفيا على البشرة لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك يتم غسل البشرة من بقايا الخليط.
- يساهم هذا الخليط السحري في تفتيح لون البشرة بشكل سريع.
- كريم نيفيا من الكريمات الممتازة التي تساهم في ترطيب البشرة.
- كما أن القهوة تعمل على تنظيف البشرة من الأتربة والرؤوس السوداء
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