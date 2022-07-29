النشا كلمة السر عند الكوريين لتبييض وتفتيح لون البشرة والقضاء على الاسمرار تماماً من المرة الأولى

‏هناك عدد كبير من السيدات التي تعاني من اسمرار البشرة وترغب في بعض الكريمات التي تساعد في تفتيحها والتخلص من الطبقة السمراء التي اكتسبتها بفضل مجموعة من العوامل، وعلى رأسها التعرض لأشعة الشمس الضارة، ومن أهم هذه الأنواع هي وصفة الكريم الكوري الذي تتكون من عدد كبير من المواد الطبيعية، التي لا يوجد لها أي آثار جانبية على البشرة، والتي تتمثل في الفازلين والنشا وعصير الجزر والحليب والعسل الأبيض، كل هذه المكونات تساعد في تفتيح درجات البشرة فوراً من الاستخدام الأول، والتخلص من كافة العيوب الموجودة عليها من البقع الداكنة وأثار الحبوب، كما أنه له القدرة في التخلص من الهالات السوداء والتصبغات الداكنة.

‏كريم النشا الكوري

‏يعتبر كريم النشا الكوري من الكريمات السحرية التي لها القدرة في تصفية البشرة والقضاء على كافة أشكال البقع وأسبابها، والقضاء على الحروق الناتجة من أشعة الشمس الضارة وحماية البشرة الدهنية من تراكم الزيوت ورؤوس السوداء وحب الشباب، كما أنه يقضي على جميع خلايا الجلد الميتة ويعالج الحساسية، وإليكم طريقة التحضير بسهولة في المنزل:

‏المكونات

‏3 ملعقة كبيرة من النشا.

‏4 ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

‏2 ملعقة كبيرة من عصير الجزر.

‏‫1\2‬ ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

‏‫1\2‬ ملعقة كبيرة من الفازلين.

‏ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

‏3 ملعقة كبيرة من ماء الأرز.

‏ملعقة كبيرة من زيت الليمون.

طريقة تحضير كريم النشا الكوري للتفتيح

‏نقوم أولاً بتقليب النشا مع اللبن السائل في وعاء مناسب على نار هادئة تماماً إلى أن يتكثف الخليط ويصبح متجانس. ‏نبدأ في إضافة عصير الجزر مع الاستمرار في التقليب، بعدها نقوم بإضافة الفازلين والعسل الأبيض وزيت الليمون والزبادي والتقليب مرة أخرى إلى أن تتجانس المكونات سوياً. ‏نقوم بفرد الوصفة على البشرة في خطوات دائرية، ثم تترك لمدة ‫1\2‬ ساعة إلى أن تجف تماماً. ‏يتم غسل البشرة بالماء الفاتر مع تكرارها أربعة مرات أسبوعياً، وسوف يتم ملاحظة الفرق من الاستخدام الأول.

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