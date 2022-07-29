معلقة واحدة من مكون سري هيخلي البطاطس مقرمشة ولذيذة أحلى من المحلات وتحدي

‏ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول طريقة عمل البطاطس المقرمشة في المنزل بدون شرب زيت نهائياً، نظراً لأنها من أهم الأشياء التي يحب تناولها الأطفال والكبار وتحرص الأمهات على تحضيرها بشكل كبير جداً في المنزل، لتجنب تناول الأطعمة من الشارع والمحلات بشكل كبير وخصوصاً للأطفال الذين يعشقون هذه الوصفة، وهذا الأمر نتيجة الإقبال نسبة عالية من الأفراد من الصغار والكبار على هذا الأمر، فتتسم البطاطس المقرمشة بالمذاق الحلو واللذيذ، وهي تعتبر من أهم أنواع المقبلات التي يتم تحضيرها إلى جانب عدد كبير جداً من المأكولات وخصوصاً المأكولات السريعة والجاهزة، ‏ولذلك فإننا نقدم لكم طريقة التحضير مثل المحلات تماماً في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة.

‏طريقة عمل البطاطس المقرمشة في المنزل بدون شرب زيت

‏على الرغم من المذاق المميز للبطاطس المقرمشة إلا أنها عند قليها فإنها تتشرب كمية كبيرة جداً من السعرات الحرارية التي ينتج عنها زيادة الوزن أو الإصابة بالكولسترول والأمراض القلبية نتيجة ارتفاع السعرات الحرارية لها، ولكن يمكنكم الآن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة للغاية من خلال الخطوات التالية:

‏المكونات

‏كيلو من البطاطس المخصصة للتحمير.

‏ملعقة كبيرة من الدقيق.

‏ملعقة كبيرة من النشا.

‏ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

‏رشة من الملح.

‏كمية من توابل البطاطس حسب الرغبة.

‏خطوات التحضير

‏يتم تقشير كمية البطاطس الموجودة وتقطع حسب الرغبة وغسلها جيداً. ‏تقلب جميع مكونات التتبيلة سوياً من الدقيق والنشا والملح والتوابل وتوضع على البطاطس. ‏نقوم بتقليب المكونات ونتأكد أنها تغطي كافة أصابع البطاطس. ‏في صينية الفرن نقوم بفرد ورقة من ورق الزبدة ووضع كمية البطاطس الموجودة عليها ورشها بالزيت الموجود. ‏تدخل البطاطس إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 وتقلب بين الوقت والآخر. ‏بعد أن تنضج البطاطس تماماً يتم إخراجها وتقديمها ساخنة إلى جانب الوجبات.

‏تكات عمل البطاطس المحمرة زي المحلات

‏هناك طرق سريعة أخرى يمكنكم الاعتماد عليها في تحضير البطاطس المقرمشة مثل المحلات تماماً، ومن أهمها أن يتم سلق البطاطس لمدة 5 دقائق فقط قبل التحمير، وبذلك سوف تصبح مقرمشة جداً، وأفضل من البطاطس الخاصة بالمطاعم، كما أنه من الممكن تسوية البطاطس وتحميرها على مرحلتين؛ المرحلة الأولى يتم تحميرها وإخراجها جانباً إلى أن تبرد تماماً، وبعدها يتم قليها مرة أخرى لتصبح مقرمشة جداً وتنال إعجاب جميع أفراد الأسرة.