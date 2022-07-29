أنسي احراج الصيف.. مزيل عرق طبيعي سيجعل راحتك عطرة من اول استعمال مهما كان اليوم صعب

مزيل عرق طبيعي، هناك بعض الأشياء التي من الممكن أن تحدث لنا وتسبب لنا الاحراج بشكل كبير، من هذه الأشياء التعرق، حيث أن التعرق من الأشياء التي قد تضع أي شخص في موضع غير مستحب، حيث أن رائحة العرق التي تنتج عن تعرق شخص ما، قد تتسبب في نفور الكثير من الأشخاص المتواجدين حوله، كما أن العرق قد يرسم علامة ما على ملابسك، الأمر الذي يتطلب حل وفي أسرع وقت.

مزيل عرق طبيعي

إن من الأمور الهامة أن نستخدم شيء يستطيع أن يجنبنا رائحة العرق الكريهة، والتي تجعلنا غير واثقين في أنفسنا، كما أننا ننعزل بشكل كبير عمن حولنا، ونبتعد عنهم، خوفًا من أن يستنشقوا رائحتنا.

فهناك بعض من الأشخاص، يتجهون نحو استخدام منتجات جاهزة تباع بالأسواق، ولكن هذه المنتجات، تتكون من مكونات تستطيع أن تضر مسام الجلد، بل وتغلقه تمامًا.

والبعض الآخر يفضل أن يستخدم الوصفات، والخلطات التي يتم تحضيرها في المنزل، كما أنها تتكون من مكونات طبيعية، فتجعل مسامات الجلد تتنفس بشكل مريح، وتزيل العرق بشكل ممتاز.

ومن أجل ذلك، يمكننا أن نقدم لكم أفضل طريقة لعمل مزيل عرق، يتكون من مكونات طبيعية، ومعه يمكنكم القضاء على التعرق تمامًا، كل ما عليكم أن تتبعوا ما نقوم بسرده لكم في الفقرة القادمة.

زبدة الشيا لإزالة التعرق

المكونات:

ربع كوب من زبدة الشيا.

وربع كوب من زيت جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة من الصودا.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر، أو أي زيت عطري آخر.

طريقة التحضير والاستخدام:

في إناء به ماء فاتر، نقوم بوضع كل من زبدة الشيا، وكذلك زيت جوز الهند، وذلك من أجل عمل حمام ماء لهم.

بعد ذلك نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض، حتى يمتزجوا، ويكونوا نسيج واحد متجانس.

ثم نقوم بإخراج زبدة الشيا، وزيت جوز الهند من الماء، ونضعهم في إناء آخر، ونضع عليهم الصودا، وكذلك الزيت العطري.

بعد ذلك نخلطهم مع بعضهم البعض، حتى يتجانسوا.

ثم نحضر علبة تكون محكمة الغلق. بل ومعقمة، ونضع بها هذا الخليط.

بعد ذلك نغلقها، ونضعها بالثلاجة. ونستخدم هذا الخليط وقتما نشاء.

في ختام ذلك المقال، نكون قد تمنا وبفضل الله، من أن نقدم لكم أدق. وأفضل طريقة. يمكنكم أن تستخدموها في عملية تحضير مزيل عرق طبيعي. ومع هذه الوصفة لا يمكنكم أن تشعروا بالعرق تمامًا.