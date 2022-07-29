ملعقتي السحرية ضيفيها على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تفك أو تكش منك كفتة الحاتي بكل أسرارها وتكاتها

طريقة عمل كفتة الحاتي المشويه الكفتة من أكثر الوجبات التي تكون مفيدة جدا للجسم بسبب احتوائها على نسبة بروتين عالية جداً، ولذلك تفضل الكثير من الأمهات تحضيرها لأطفالها بصفة مستمرة، ولكن هناك مشكلة واحدة تقابل الكثير من النساء عند تحضير الكفتة وهي أنها أثناء تحضيرها تفك الكفتة وتصبح الأم غير قادرة على السيطرة عليها وتضطر التخلص منها، وتحتاج الكثير من النساء معرفة السر وراء الكفتة الرائعة المذهلة التي يصنعها الحاتي أثناء تحضير الكفتة، ولذلك نحن جئنا لكم بهذا المقال لكي نقدم لكم اسرار وصفة الحاتى في تحضير الكفتة في المنزل، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير، يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كفتة الحاتي في المنزل

على الرغم من أن مكونات كفتة الحاتي طويلة نوعا ما إلا أنها طعمها والراحة يعجب بها الكثير من الأشخاص الذين يقومون بتناول الكفتة، ولكن نحن نريد أن نوفر لكل ست البيت المال والوقت في الذهاب لشراء تناول الكفتة المشوية، ولذلك نحن سوف نقدم لكم مكونات كفتة الحاتي المذهلة، وتتلخص المكونات في:

كيلو وربع من اللحم الذي يحتوي على نسبة دهون بسيطة.

ملعقة كبيرة من البقسماط.

ملعقة من البيكنج بودر.

بصلة كبيرة مبشورة.

عصير حبة واحدة.

ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير الكفتة الحاتي في المنزل

يجب تحضير جميع المكونات التي ذكرناها في الفقرة السابقة كما يمكنك مضاعفة الكمية على حسب عدد أفراد الأسرة، ويمكنك تجربة هذه الخلطة في كمية قليلة أولا، وإليكم خطوات تحضير الكفتة في المنزل:

يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب التقليب حتى يتم تداخل جميع المكونات مع بعضها.

يجب التقليب حتى يتم تداخل جميع المكونات مع بعضها. يجب عصر البصل وفصل الماء عنه ووضعه على عصير الطماطم.

يجب وضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

يجب غمس اليدين في ماء البصل ويتم تشكيل الكفتة.

يجب التكرار حتى تنتهي الكمية.

بعد ذلك يجب رصها في صينية.

يجب إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة وإخراجها عند التسوية.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل الكفتة زي الحاتي فهناك مكون موجود في كل بيت يجعل الكفتة لا تفك أو تكش منك يمكن عمل كفتة الحاتي عن طريقها بدون ما تكش إطلاقا فاستخدام هذه المكونات يعمل على جعل الكفتة المشوية مثل الجاهزة فيجب علي السيدات وضع ملعقة من البكينج بودر وهذه الملعقة تجعل الكفتة طرية وحجمها متضاعف