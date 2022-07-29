لحر الصيف.. طريقة عمل الايس كريم الاقتصادي السريع في البيت بمكونات سهلة

في أوقات الصيف الحارة نحتاج إلى طريقة عمل الايس الكريم، حيث أنه يعطي للإنسان إحساس قوي بالانتعاش، وكذلك البرودة بالإضافة إلى المذاق اللذيذ الذي لا يستطيع مقاومته الصغار أو الكبار، وبناءً على هذا الأمر جلبنا لكم أفضل طرق صنعه في هذا المقال اليوم، لتتمكنوا من إعداده بالمنزل بطريقة سهلة، وكذلك يكون بها أمان، حيث أننا لا نضمن تلك المنتجات الخارجية، فتحتوي على الكثير من المضار لنا ولأطفالنا، فإذا أردتي أن تصنعي بيديك أجمل، وأشهى أيس كريم تابعي الخطوات للنهاية.

طريقة عمل الايس كريم

نود دائمًا أن ندخل على أطفالنا البهجة، والسرور بالأشياء التي يحبونها، ولكننا نبحث عن أكثر الطرق الاقتصادية التي من خلالها نحصل على أفضل النتائج، ومعنا ستحصلون على كافة رغباتكم فجربوا تلك الطريقة، ولن تندموا على الإطلاق.

المكونات

1/2 كوب من السكر ويفضل أن يكون أبيض.

كوب كبير من كريمة الخفق ثقيلة القوام.

كوبين ونصف من الحليب.

ملعقتان صغيرتان من نكهتك المفضلة.

طريقة التحضير

نحضر إناء، ونقوم بوضعه على النار.

بعد ذلك نضع كلًا من السكر بالإضافة إلى القشدة، والحليب.

ثم نعمل على التقليب المستمر حتى لا يحترقون، ونجعل النار خفيفة جدًا حتى نجد أن السكر قد ذاب تمامًا.

بعد ذلك قومي بتسخين هذا الخليط حتى يصبح بالفعل ساخنًا، فإذا لاحظتي ظهور رغوة على هيئة حلقة محيطة بالحافة إذاً قومي بالإغلاق.

ثم بعد هذا نقوم بنقل هذا المزيج في وعاء يقبل الطي على سبيل المثال يمكنك استخدام كوب من أكواب القياس، ولكن اختاري الحجم الكبير.

بعد ذلك نقوم بوضع الصوص المفضل لنا، ونقوم بخلطهم معًا بشكل جيد لمدة لا تقل عن الساعتين حتى تحصلي على النتيجة التي تطمحين إليها.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط في الماكينة الخاصة بصنع الأيس كريم. ونعمل على تشغيلها ونتبع تعليمات التشغيل.

بعد ذلك عندما تنتهي المدة نقوم بتقديمه. ويمكننا أن نضع فوقه بعض المكسرات، والفواكه ليكون ذو قيمة غذائية.

وهكذا يا أعزائي نكون قد قدمنا لكم أفضل طريقة عمل الايس كريم على الإطلاق. وبالفعل هي سهلة، وستجدون أن صغارك قد استمتعوا بها تمامًا.