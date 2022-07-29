نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نضارة وشباب: كريم التفتيح بالليمون لبياض رهيب من أول مرة وانسي التجاعيد والبقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات عن كريم التفتيح بالليمون لأنه كريم طبيعي وخالي من المواد الكيميائية الموجودة في الكريمات المصنعة التي تسبب الكثير من الأضرار للبشرة، وذلك من أجل تطبيقه للتخلص من الاسمرار الناتج لأشعة الشمس، حيث أن الجلد ينتج صبغة الميلانين لحماية البشرة من أضرار التعرض المباشر لأشعة الشمس.

كريم التفتيح بالليمون

يدخل الليمون في الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وذلك لأنه يحتوي على بعض الأحماض التي تساعد على التفتيح ومن أهم الكريمات التي تحتوي على الليمون الآتي:

كريم الليمون والزبادي والكركم

كل من هذه المكونات لها فاعلية كبيرة في التفتيح وإضافتها إلى بعضها تعطي نتيجة سريعة وقوية ويتم تحضيره واستخدامه كالآتي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة واحدة من مسحوق الكركم.

4 حبات من اللوز المطحون.

طريقة التطبيق

يتم إحضار الخلاط الكهربائي ووضع جميع المكونات مع بعضها.

يتم ضربهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

يتم إحضار علبة زجاجية نظيفة وجافة ويتم وضع الكريم بها ويوضع في الثلاجة.

يمكن الاحتفاظ بهذا الكريم في الثلاجة مدة لا تزيد عن أسبوع واحد وبعدها يكون غير صالح للاستخدام.

يتم تطبيق الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة وبعدها يغسل بالماء الفاتر.

يكرر استخدام الكريم بشكل يومي للحصول على نتيجة سريعة.

يمكن الحصول على نتيجة مرضية بعد مرور أسبوع من الاستخدام.

كريم الليمون والنشا

يعتبر النشا من المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير وإضافته إلى الليمون يزيد من فاعليته ويتم تحضيره واستخدامه كالآتي:

المكونات

عصير 4 ليمونات.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

كوب من الماء.

طريقة التحضير والتطبيق

يتم تقطيع الليمون ووضعه في الماء في إناء ورفعه على النار.

يترك حتى يصبح قوام الليمون لين، وبعدها يتم وضعه في الكبة وضربه جيدًا حتى يأخذ القوام الكريمي.

يتم وضع النشا في ربع كوب من الماء وتقليبهم جيدًا ويتم إضافة الليمون إليهم.

يتم وضعهم في إناء على النار أيضًا.

يتم تقليب الخليط حتى يتجانس ويتغير قوامه وبعدها يرفع من على النار ويترك ليبرد ويوضع في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

يتم تنظيف الوجه وتطبيق الكريم عليه لمدة عشرين دقيقة.

يتم استخدام الكريم مرة واحدة في الأسبوع.

في نهاية مقال كريم التفتيح بالليمون يدخل الليمون مع الكثير من المواد الطبيعية التي تزيد من فاعليته في التفتيح، ويعطي فاعلية كبيرة لكن بشرط استخدامه بشكل صحيح والاستمرار على استخدامه وهنا يتم الحصول على نتيجة في أسرع وقت ممكن.