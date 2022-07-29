كريم الجرجير للشعر يعيد إنبات الفراغات ويقوي الشعر ويجعله كالحرير

انتشر البحث من قبل الكثير من الأشخاص مؤخرًا عن كريم الجرجير للشعر لما له من فوائد متعددة للشعر، والتي من أهمها زيادة كثافة الشعر وتطويله وتغذيته ولمعانه وحيويته وجميع هذه الفوائد لا يمكن إيجادها في أي كريم آخر، ويمكن تحضير هذا الكريم بكل سهولة وبأقل تكلفة لأنه لا يحتوي على الكثير من المكونات، ومكوناته بسيطة للغاية.

كريم الجرجير للشعر

يمكن تحضير كريم الجرجير بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي سوف نعرضها في السطور التالية والتي هي كالآتي:

المكونات

حزمة واحدة من الجرجير.

نصف كوب من الماء البارد.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم إحضار الجرجير وغسله جيدًا ووضعه في الخلاط الكهربائي ويتم إضافة الماء إليه.

ويتم ضرب الخليط جيدًا حتى يصبح سائلًا.

يتم تصفية عصير الجرجير والتخلص من الشوائب الموجودة فيه.

يتم إضافة زيت الزيتون وعصير الليمون إليه، مع تقليب جميع المكونات مع بعضها جيدًا.

وبعد ذلك يتم تنظيف الشعر جيدًا قبل استخدامه الكريم وذلك من خلال غسله بالماء الفاتر والشامبو، ويتم تجفيفه أيضًا.

يتم وضع الكريم على الشعر وتوزيعه عليه بالكامل من الجذور حتى الأطراف حتى يصل الكريم إلى جميع أجزاء الشعر.

ثم يتم وضع غطاء الاستحمام على الشعر ويترك مدة لا تقل عن ثلاثة ساعات حتى يمتص الشعر جميع الفوائد الموجودة في الكريم.

يتم غسل الشعر من الكريم للتخلص منه تمامًا.

للحصول على أفضل النتائج لابد من استخدام هذا الكريم مرة واحدة في الأسبوع.

فوائد كريم الجرجير للشعر

يوجد الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من كريم الجرجير والتي منها الآتي:

يعطي الشعر التغذية اللازمة له لكي يستطيع أن ينمو بشكل طبيعي.

يعمل على تقوية الشعر مما يحميه من التكسر والتساقط.

يعمل على ترطيب الشعر ويحميه من الجفاف مما يعطيه النضارة والحيوية واللمعان.

في نهاية مقال كريم الجرجير للشعر يمكن تحضير هذا الكريم بكل سهولة واستخدامه للحصول على الكثير من الفوائد الموجودة به، لكن لابد من الانتظام على استخدامه للحصول على أفضل النتائج في اللمعان والتغذية والترطيب ومنع التساقط.