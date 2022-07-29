مِشْ أصلي في بيتك من غير دود .. طريقة عمل المش في البيت بطريقة زمان حيكفيكي السنة بحالها

وجود المش في البيت أمر ممتع جدًا، حيث تجدي لديك في المنزل مذاق رائع للجبن القديم أو ما يسمى المش طوال العام، تتناولينه أنت وعائلتك في أي وقت، ويمكن تناوله مع البطيخ أو مع البطاطس المقلية أو مع الفطير، ونظرًا لأن شراء المش من الخارج غير مضمون، فعليك بصنعه في منزلك بنفسك لتحصلي على أفضل مش بيتي، ومن هنا نقدم لك طريقة عمل المش في البيت الجبن القديم بالطريقة الصحيحة بدون “دود” ديدان أو حشرات ونظيف 100%.

طريقة عمل المش في البيت

في بداية الأمر عليك بتحضير المكونات التي تحتاجين إليها لإعداد المش في البيت بسهولة، والمكونات والأدوات هي:

كيلو من الحليب الرايب.

ملعقة كبيرة من الحلبة المرة.

حفنة من الترمس المر.

ربع كيلو من المرتة.

كيلو من الجبن القريش.

5 ملاعق كبيرة من الشطة.

6 ملاعق كبيرة من الملح الخشن.

ربع كوب من الزيت.

قشر سفندي.

ثمار من الفلفل الحار.

برطمان من الزجاج.

تحضير المش المنزلي

ابدأي بتحضير الجبن القريش، بالخلط بين الشطة والملح معًا، ثم يتم غمس الجبن القريش في الخليط، مع تغطية الجبن جيدًا به من كل جانب.

يوضع الجبن في مصفاة، ويوضع على طبق داخل الثلاجة، ويترك حتى يجف لمدة 4 أيام تقريبًا.

لعمل المش المنزلي عليك اولًا بالخلط بين الحليب الرايب والمرتة مع كمية من الشطة في الخلاط الكهربائي وربع كوب من الزيت.

ثم قومي بوضع الخليط جانبًا.

ضعي الجبن القريش بعد أن يجف داخل البرطمان الزجاجي، ثم ضعي خليط الحليب الرايب عليه مع اضافة الحلبة والترمس.

يمكنك اضافة ثمار من الفلفل الحار وقشر سفندي للحصول على طعم أفضل.

يتم غلق البرطمان بإحكام جيدًا، ويترك جانبًا لمدة شهرين على الأقل حتى تحصل على المش “الجبن القديم” البني اللون.

سبب عدم وجود دود في المش

إذا كنت ترغبين في إعداد مش بدون حشرات أو ديدان، فيجب عليك إضافة الحلبة أو الترمس المر أو الاثنين معًا، حيث أن الطعم المر الموجود بالحلبة والترمس المر يعمل على منع ظهور الدود داخل المش.

ملحوظة:

من الثلاجة يمكنك إضافة غلى المش طوال العام ما يحلو لك، سواء جبن فيتا او جبن رومي أو أي نوع من الجبن، حتى وإن جف، فلا تلقي به مرة أخرى، كل ما عليك هو إضافته في برطمان المش، كذلك إضافة الزبادي او الحليب.