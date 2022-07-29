الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق بالسمسم في البيت الهش و المقرمش يذوب بالفم بطريقة السورية

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الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق, يعد المطبخ الشامي السوري من أعرق المطابخ العربية التي يتواجد بها عدد كبير جدا من الوصفات والحلويات المميزة جدا, ومن احلي أنواع البسكويت الذي أصبح من أهم المقبلات التي تقدم في المناسبات والأعياد ويتواجد في الأفران بشكل دائم هو بسكويت البرازق الذي يحضر بالسمسم, ويتميز قوام البسكويت بأنة هش جدا من الداخل ومقرمش ويذوب في الفم فور تناوله, وسنقدم لكم الطريقة الأصلية والصحية لعمل بسكويت البرازق من المنزل بمكونات بسيطة والطعم رائع مثل الجاهز تماما.
مقادير بسكويت البرازق
هناك أنواع كثيرة جدًا لعمل البسكويت ومنها السادة و بالحشو، ولكن البسكويت من أكثر المقبلات التي يفضلها الجميع ويفضلون تناولها بجانب كوب من الشاي على الإفطار أو بين الوجبات، أردنا أن نقدم لكم طريقة تحضير نوع جديد من البسكويت وهو بسكويت البرازق من أحلى أنواع البسكويت التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة لأنه يضاف إليه السمسم، مكونات تحضيره سهله وهي:
- 2 كوب دقيق.
- كوب زبدة طرية.
- بياض بيضة.
- كوب سكر.
- 2 كوب سمسم.
- كوب فستق مجروش.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- معلقة صغيرة بيكينج باودر.
- رشم من الملح.
- معلقة صغيرة فانيليا.
- نصف كوب من الشربات.
طريقة تحضير بسكويت البرازق
تبحث الأمهات دائماً عن وصفات تكون مغدية وشهية لتقديمها إلي الأطفال ولأفراد أسرتها على الافطار أو العشاء، ومن أحلى أنواع البسكويت التي يتواجد في الافران كثير هو بسكويت البرازق وهو نوع بسكويت شامي، يتم تحضيره بطريقة خاصة، ويتم إضافة المكسرات علي وجه البسكويت ومن الوجه الآخر السمسم المحمص وهذا ما يزيد من قيمته الغذائية، الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق هي:
- في البداية نأتي بالدقيق ونقوم بنخله لكي يسهل خلطه مع المكونات ولكي يصبح قوام البسكويت هش.
ثم نضع البسكويت في طبق عميق ونضيف عليه البيكنج بودر والملح ونخلطهم مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة في طبق عميق ونقوم بضربها بالمضرب الكهربائي حتي يصبح قوامها كريمي.
نضيف عليها السكر ونضربهم مع بعضهم حتى يمتزجا مع بعضهم ويذوب السكر مع المكونات.
- بعد ذلك نضيف بياض البيضة والزيت ونقوم بضربههم مع الزبدة حتى يختفي أثر البيض مع المكونات.
- يوضع المكونات الجافة من الدقيق والملح على سطح الرخامة ويُصنع في وسطها تجويف أو حفرة، ثم يصب بداخلها خليط البيض و الزبدة وبياض البيض.
- ثم نخلط المكونات جيداً باليد حتى تتجانس وتصبح العجينة طرية، مع مراعاة أن لا تلتصق العجينة بيدك.
- نغطي على عجينة بسكويت البرازق ونتركها ترتاح لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك نقوم بوضع السمسم في طاسة على النار ونقلبه حتى يتحمص ويأخذ اللون الذهبي, ثم نسكب الشربات على السمسم مع التقليب المستمر.
- ثم نأتي بالعجينة ونقوم بتقسيمها إلى كرات متساوية الحجم.
- نقوم بغمس وجه قطعة بسكويت البرازق في الفستق، والوجه الآخر في السمسم، مع الضغط براحة اليد يتماسك وتصبح البسكويت دائرية رقيقة.
- بعد ذلك نقوم برص قطع البرازق في صينية الفرن بعد توزيع القليل من الزيت أو الزبدة في الصينية.
- تدخل الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة، حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.
- يمكن تشغيل الشواية دقيقتين لتصبح مقرمشة أكثر.
- نخرج الصينية من الفرن ونترك بسكويت البرازق حتى يبرد تماما ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا.
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