الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق بالسمسم في البيت الهش و المقرمش يذوب بالفم بطريقة السورية

الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق, يعد المطبخ الشامي السوري من أعرق المطابخ العربية التي يتواجد بها عدد كبير جدا من الوصفات والحلويات المميزة جدا, ومن احلي أنواع البسكويت الذي أصبح من أهم المقبلات التي تقدم في المناسبات والأعياد ويتواجد في الأفران بشكل دائم هو بسكويت البرازق الذي يحضر بالسمسم, ويتميز قوام البسكويت بأنة هش جدا من الداخل ومقرمش ويذوب في الفم فور تناوله, وسنقدم لكم الطريقة الأصلية والصحية لعمل بسكويت البرازق من المنزل بمكونات بسيطة والطعم رائع مثل الجاهز تماما.

مقادير بسكويت البرازق

هناك أنواع كثيرة جدًا لعمل البسكويت ومنها السادة و بالحشو، ولكن البسكويت من أكثر المقبلات التي يفضلها الجميع ويفضلون تناولها بجانب كوب من الشاي على الإفطار أو بين الوجبات، أردنا أن نقدم لكم طريقة تحضير نوع جديد من البسكويت وهو بسكويت البرازق من أحلى أنواع البسكويت التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة لأنه يضاف إليه السمسم، مكونات تحضيره سهله وهي:

2 كوب دقيق.

كوب زبدة طرية.

بياض بيضة.

كوب سكر.

2 كوب سمسم.

كوب فستق مجروش.

2 ملعقة كبيرة زيت.

معلقة صغيرة بيكينج باودر.

رشم من الملح.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من الشربات.

طريقة تحضير بسكويت البرازق

تبحث الأمهات دائماً عن وصفات تكون مغدية وشهية لتقديمها إلي الأطفال ولأفراد أسرتها على الافطار أو العشاء، ومن أحلى أنواع البسكويت التي يتواجد في الافران كثير هو بسكويت البرازق وهو نوع بسكويت شامي، يتم تحضيره بطريقة خاصة، ويتم إضافة المكسرات علي وجه البسكويت ومن الوجه الآخر السمسم المحمص وهذا ما يزيد من قيمته الغذائية، الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق هي: