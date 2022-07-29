أحمر أكاجو.. صبغة شعر عنابي طبيعي بسهولة واظهري بأحلى طلة صيفية عصرية هذا العام

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عمر شويل - جدة إذا كنت تريدين الحصول على طريقة صبغة شعر عنابي طبيعي فنحن سوف نوفرها لك اليوم بأهم تفاصيلها، فمن المعروف أن الصبغات الكيميائية تؤدي إلى تساقط الشعر بشكل كبير، كما أنه يصبح جاف ومقصف من الأطراف، لذلك فلم لا تجربين طريقة صبغة طبيعية ليس لها أي أضرار وتحافظ على شعرك من التقصف والتساقط؟ فقط تابعي معنا المقال للنهاية لتطبيق الوصفة بكل سهولة.

صبغة شعر عنابي طبيعي

اللون العنابي من الألوان الجذابة في الشعر، والتي تعطيك شكل مختلف ولون بشرة مختلف، وذلك لأن لون البشرة يختلف بطبيعة لون الشعر، وهذه هي الطريقة الصحيحة لكي تجربينه دون أي أضرار.

الحصول على شعر عنابي للشقراوات

هذه الطريقة مخصصة لمن يمتلكون لون شعر أشقر، وهي تكون:

المكونات:

صبغة شعر بلون بني.

وصبغة شعر بلون عنابي.

قفازات بلاستيكية.

فرشاة صبغة.

طريقة الاستخدام:

أولا قومي أولا بوضع الصبغة البني على شعرك باستخدام فرشاة الصبغة بعد تقسيمه إلى 4 أجزاء متساوية.

بعد ذلك اتركي الصبغة على شعرك حتى تحصلين على لون بني، وهي خطوة هامة جداً حتى تحصلين على اللون العنابي المطلوب.

ثم بعد شطف الشعر من الصبغة سوف تقومين بتكرار نفس الخطوة ولكن مع اللون العنابي.

بعد ذلك يتم وضع الصبغة من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس.

ثم بعد 20 دقيقة يتم شطف الشعر، وبالتالي ستكونين حصلتي على اللون العنابي المطلوب.

الحصول على شعر عنابي لصاحبات الشعر الأسود

وهذه الطريقة تختلف عن السابقة طبقاً لاختلاف لون الشعر:

المكونات:

بودرة تشقير.

مطور لون حجم30.

صبغة بلون عنابي.

قفازات بلاستيكية.

فرشاة صبغة.

طريقة الاستخدام:

أولا قومي بخلط بودرة التشقير مع مطور اللون في وعاء، ولكن احرصي على أن تكون كمية المطور أكبر من كمية بودرة التشقير.

بعد ذلك توضع عليهما الصبغة ويتم تقليبهم جيداً.

ثم نبدأ في وضع الصبغة على شعر جاف ونتركها لمدة ربع أو تلت ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

وبذلك نكون انتهينا اليوم من أفضل طريقة صبغة شعر عنابي طبيعي لكلا من صاحبات الشعر الأشقر وصاحبات الشعر الأسود، حيث اختلف طريقة الصبغة بسبب اختلاف لون الشعر ومدى تقبله للصبغة، ونتمنى أن نكون استطعنا افادتك اليوم قدر المستطاع.