بالتتبيلة والخلطة والبهارات السرية أعملي دجاج كنتاكي على أصوله بطعم مقرمش ولذيذ

يعتبر الدجاج من أشهي وألذ اللحةم التي يحبها العديد من الناس وخاصة الأطفال، الدجاج مفيد للجسم لأنه يحتوي علي البروتينات والفيتامينات والكالسيوم وهناك العديد من أنواع الدجاج مثل الدجاج المشوي والدجاج المقلي والدجاج المسلوق ويفضلون العديد من الناس الدجاج المقرمش ويقومون بشرائه من كنتاكي لانها تكون مقرمشة جدا ويكون مذاقها جيد جدل وجميل ويفضلون العديد من السيدات القيام بتتبيلهافي المنزل لأن الدجاج من الخارج يحتوي علي مواد حافظة وضارة للجسم ويكون مذاق الدجاج المقرمشة في المنزل أفضل من الخارج وبمكونات بسيطة سهلة وسريعة، يفضلون العديد من الأطفال بأخذها معهم في لانش بوكس المدرسة ويفضلون أن يضعوا عليها الكاتشب أو المايونيز، ومن الممكن أن نأكلها في وجبات الغداء أو العشاء ونقوم بتقديمها مع الأرز أو المعكرونة أو الطحينة أو الثومية ويمكن أن نقوم بحشوها في ساندويتشات.

مكونات عمل وصفة دجاج كنتاكي

قطع من الدجاج.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

كمية من الكورن فليكس المطحون.

كمية غزيرة من الزيت لقلي الدجاج.

حبتان إثنان من البيض.

كمية من البقسماط المطحون.

طريقة عمل دجاج كنتاكي