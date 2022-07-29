نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتتبيلة والخلطة والبهارات السرية أعملي دجاج كنتاكي على أصوله بطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي
يعتبر الدجاج من أشهي وألذ اللحةم التي يحبها العديد من الناس وخاصة الأطفال، الدجاج مفيد للجسم لأنه يحتوي علي البروتينات والفيتامينات والكالسيوم وهناك العديد من أنواع الدجاج مثل الدجاج المشوي والدجاج المقلي والدجاج المسلوق ويفضلون العديد من الناس الدجاج المقرمش ويقومون بشرائه من كنتاكي لانها تكون مقرمشة جدا ويكون مذاقها جيد جدل وجميل ويفضلون العديد من السيدات القيام بتتبيلهافي المنزل لأن الدجاج من الخارج يحتوي علي مواد حافظة وضارة للجسم ويكون مذاق الدجاج المقرمشة في المنزل أفضل من الخارج وبمكونات بسيطة سهلة وسريعة، يفضلون العديد من الأطفال بأخذها معهم في لانش بوكس المدرسة ويفضلون أن يضعوا عليها الكاتشب أو المايونيز، ومن الممكن أن نأكلها في وجبات الغداء أو العشاء ونقوم بتقديمها مع الأرز أو المعكرونة أو الطحينة أو الثومية ويمكن أن نقوم بحشوها في ساندويتشات.
مكونات عمل وصفة دجاج كنتاكي
- قطع من الدجاج.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
- كمية من الكورن فليكس المطحون.
- كمية غزيرة من الزيت لقلي الدجاج.
- حبتان إثنان من البيض.
- كمية من البقسماط المطحون.
طريقة عمل دجاج كنتاكي
- عليكي بتحضير وعاء كبير وضعي به حبات من البيض مع إضافة نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود وكاري وضيفي ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ والبهارات المشكلة وقومي بخفق تلك المكونات ببعضها، وضيفي قطع الفراخ في هذه التتبيلة.
- احضري طبق آخر وضعي به كمية من البقسماط وطبق آخر وضعي به كمية من الكورن فليكس وقومي بتحضير طاسة عميقة وضعي بها كمية كبيرة من الزيت وضعيها على النار حتى يسخن.
- بعد ذلك ضعي الفراخ في البقسماط وضعيه مرة أخرى في التتبيلة وضيفيه في الكورن فليكس وقومي بقليه ف الزيت الساخن وعليكي بتكرار نفس الخطوة مع باقي الكمية وسوف تحصلين على طعم دجاج كنتاكي بطعم شهي وجميل.
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