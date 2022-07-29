نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كيرياتين منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم زي الحرير خلال ساعة واحدة في المقال التالي
يمثل الشعر بالنسبة لاي فتاة مصدر إهتمام لأن الشعر الناعم هو الشعر الذي يجعل اي فتاة تظهر بشكل جميل ورائع نتيجة لعمل العديد من التسريحات المختلفة ونلاحظ البعض من الناس يعانون من مشكلة الشعر المتقصف الخشن الذي يسبب الإحراج للكثير من الفتيات وتجعلهم تلك المشكلة البحث عن بعض الحلول التي تعمل على تنعيم الشعر وجعله مثل الحرير، حيث تلجأ العديد من الفتيات لإستخدام إستخدامات اخرى مثل المكواة والسيشوار الذي يعمل على تنعيم الشعر ولكن هذه الإستخدامات تسبب تلف للشعر وتعمل على حشونته بشكل ملحوظ لذلك علينا بإستخدام وصفات أخرى طبيعية تعمل على تنعيم الشعر بشكل ملحوظ بدون ترك اي اضرار لذلك علينا بإستخدام وصفات طبيعية تعمل على تنعيم الشعر وتتعدد الوصفات الطبيعية المستخدمة في تنعيم الشعر ومنها وصفة البيض ووصفة المايونيز وغيرها من الوصفات الاخرى.
مكونات عمل وصفة كيرياتين طبيعي لتنعيم الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة من الارز.
- كمية من الماء لسلق الأرز.
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- حبة واحدة من البيض.
طريقة عمل وصفة كيرياتين طبيعي لتنعيم الشعر
- عليكي أولا بتحضير إناء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الارز وضيفي كمية من الماء وضعيه على النار وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من النشا وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس.
- بعد تجانس تلك المكونات والحصول على قوام كثيف قومي برفعه من على النار واتركيه حتى يبرد وقومي بوضع عليه ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وقومي بتقليب ودمج تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تختلط تماما وضيفي عليها حبة واحدة من البيض واخلطيها جيدا حتى يصبح قوام كريمي.
- بعد ذلك قومي بوضع هذا الكيرياتين الطبيعي على الشعر وفي فروة الرأس جيدا حتى الاطراف واتركيها لمدة ساعة واحدة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك جيدا بالماء حتى يصبح نظيف، وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال عشرة ايام تلاحظين النتيجة بنفسك.
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