أقوي كيرياتين منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم زي الحرير خلال ساعة واحدة

يمثل الشعر بالنسبة لاي فتاة مصدر إهتمام لأن الشعر الناعم هو الشعر الذي يجعل اي فتاة تظهر بشكل جميل ورائع نتيجة لعمل العديد من التسريحات المختلفة ونلاحظ البعض من الناس يعانون من مشكلة الشعر المتقصف الخشن الذي يسبب الإحراج للكثير من الفتيات وتجعلهم تلك المشكلة البحث عن بعض الحلول التي تعمل على تنعيم الشعر وجعله مثل الحرير، حيث تلجأ العديد من الفتيات لإستخدام إستخدامات اخرى مثل المكواة والسيشوار الذي يعمل على تنعيم الشعر ولكن هذه الإستخدامات تسبب تلف للشعر وتعمل على حشونته بشكل ملحوظ لذلك علينا بإستخدام وصفات أخرى طبيعية تعمل على تنعيم الشعر بشكل ملحوظ بدون ترك اي اضرار لذلك علينا بإستخدام وصفات طبيعية تعمل على تنعيم الشعر وتتعدد الوصفات الطبيعية المستخدمة في تنعيم الشعر ومنها وصفة البيض ووصفة المايونيز وغيرها من الوصفات الاخرى.

مكونات عمل وصفة كيرياتين طبيعي لتنعيم الشعر

خمسة ملاعق كبيرة من الارز.

كمية من الماء لسلق الأرز.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

حبة واحدة من البيض.

طريقة عمل وصفة كيرياتين طبيعي لتنعيم الشعر