نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة مُدهشة لتفتيح اليدين والقدمين وإزالة آثار الشمس بخطوات سهلة من منزلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة مُدهشة لتفتيح اليدين والقدمين وإزالة آثار الشمس بخطوات سهلة من منزلك، نقدم لكم اليوم خلطة رائعة لكل الفتيات التي تعاني من اسمرار في بعض مناطق الجسم، حيث تظهر عادة الأيدي والأقدام بلون غامق نظراً لتعرضهما المستمر لأشعة الشمس، كما أن تلك المشكلة قد تظهر بمنطقة الكوع والركبة بدون أسباب. إليكم الوصفة الأكثر قوة لتبييض مناطق الجسم الأكثر عرضه للاسمرار ويمكنك استعمالها على الجسم كله باستثناء البشرة.

خلطة مُدهشة لتفتيح اليدين والقدمين

تحتوي وصفتنا اليوم على المكونات الأتية:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من ماء الورد نصف ملعقة من كريم جليسوليد الأصلى. ملعقة كبيرة من مبشور صابون دوف. نصف ملعقة من الفازلين الطبى.

تحتوي الوصفة على عناصر متنوعة الفوائد منها ما هو مرطب ومنها ما هو مبيض للجلد، فكريم جليسوليد وصابون دوف لهما قدرة كبيرة على تبييض المناطق الداكنة، أما الفازلين فهو واقي طبيعي من آثار أشعة الشمس ومرطب للجلد ويعمل على ترطيب وتنعيم البشرة، ماء الورد يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويقلل من تهيج البشرة، والليمون يحتوي على فيتامين C إلى جانب عدة عاصر إضافية تعمل جميعها على تقليل التصبغات والبقع.

تبييض المناطق السمراء من الجسم

يجب بشر الصابون أولاً للحصول على المقدار المذكور ومن ثم مزجه جيداً مع مقدار كل من كريم جليسوليد، الفازلين، الليمون وماء الورد. يتم هرس الخليط بعناية بواسطة ملعقة خشبية وتقليبه من أعلى لأسفل، ونستمر في ذلك حتى التأكد من تجانس جميع المكونات والحصول على قوام كريمي انسيابي. يتم تطبيق الوصفة على اليدين أو القدمين أو المنطقة التي ترغبين في تفتيح لونها، فى حالة إستعمالها للجسم يتم وضع طبقة رقيقة منها وعن طريق حركات دائرية يستطيع الجسم أن يمتص الخلطة بسهولة فى خلال دقائق.

تُترك الخلطة على المنطقة المراد تبييضها لمدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف. وبعد مرور المدة المذكورة يتم شطف المنطقة بواسطة الماء مع إستخدام ليفة مغربيه خشنة الملمس سنجد إزالة فورية للجلد الميت المتراكم، ثم يتم ترطيب المنطقة التي قمنا باستخدام الوصفة عليها بواسطة مرطب مناسب للبشرة، وسنلاحظ النتيجة الرائعة الفورية من أول إستعمال من تبييض وتفتيح دائم للمناطق المُراد تفتيحها من الجسم.