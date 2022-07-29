نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفطري بألذ بسكويت ممكن تدوقيه أعملي بسكويت الشاي على أصوله بطريقة ناجحة ودايبة دوب في المقال التالي

تقوم ربة المنزل بعمل بسكويت الشاى لتقديمه لأفراد أسرتها، وبصفة خاصة الأطفال الذين يعشقون تناول البسكويت فى وجبة الإفطار عن طريق غمس البسكويت فى كوب الشاى أو كوب الحليب، وهذه عادة يفضلها الكثير من الأطفال وأيضا الكبار، والعديد من الناس يفضلون تناول البسكويت فى أى وقت من الأوقات، وفى هذا المقال نعرض إليكى مكونات ومقادير طريقة عمل بسكويت الشاى الذى يتكون من الدقيق والبيض والسكر والبيكنج بودر والحليب السائل والزبدة فهذه المقادير سوف تصنعين منها أجمل وألذ بسكويت شاى مقرمش ويذوب بسرعة فى الفم، ومكوناته تتوافر فى المطبخ بأسعار رمزية فلا تجعلين أطفالك يقوموا بشراء بسكويت الشاى من المحال التجارية والأسواق لأنها غير صحية، ولأنها يمكن أن تكون مكوناتها غير صالحة فتسبب التسمم والضرر لصحة أطفالك. مكونات عمل بسكويت الشاى ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق

إثنين حبة من البيض

كوب واحد كبير الحجم من السكر

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

نصف كوب كبير الحجم من الزبدة البلدى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من نكهة البرتقال

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد طريقة عمل بسكويت الشاى نحضر وعاء ثم نضع به الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح ويتم التقليب.

ثم نضع فى الخلاط الكهربائي البيض والحليب السائل وعصير الليمون والفانيليا السائلة ونكهة البرتقال وماء الورد ثم يتم الخفق الجيد.

وبعد ذلك نقوم بوضع خليط البيض والزبدة البلدى على وعاء الخليط الجاف ويتم العجن باليد حتى تتداخل جميع هذه المكونات مع بعضها البعض، وحتى يصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نقوم بتشكيل عجينة البسكويت على حسب الرغبة ونقوم برصها فى صينية مناسبة مدهونة بقليل من الزيت.

ثم نقوم بإدخالها فى الفرن على درجة حرارة هادئة ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى النضج وتأخذ اللون المناسب، وبعد ذلك نضع بسكويت الشاى فى طبق التقديم وبألف هنا. عمر شويل - جدة أفطري بألذ بسكويت ممكن تدوقيه أعملي بسكويت الشاي على أصوله بطريقة ناجحة ودايبة دوب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفطري بألذ بسكويت ممكن تدوقيه أعملي بسكويت الشاي على أصوله بطريقة ناجحة ودايبة دوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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