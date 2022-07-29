بدون مجهود حضري بسكويت الكراميل في المنزل بطعم تحفة يعشقه الجميع

طريقة تحضير بسكويت الكراميل الرائع الذي يعد من الأنواع الشهية واللذيذة وهو أيضاً سهل التحضير وطريقته غير متعبة، وهو من الأنواع التي يمكن تجهيزها في العزومات وأعياد الميلاد ويفضلونه الأطفال كثيراً والكبار أيضاً، وهو من الأنواع التى يمكن تناولها في أي وقت فهو مثل أنواع التسالي وذو فائدة عظيمة، ويمكن حشوه بعدة أنواع مختلفة منها المكسرات بأنواعها والشيكولاتة وغيرهم، وسوف نعرض اليوم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات عمل بسكويت الكراميل البسيطة والموجودة في كل منزل وكيفية تحضيره بخطوات واضحة وسهلة للجميع.

مكونات عمل بسكويت الكراميل

سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل بسكويت الكراميل اللذيذ وهي كما يلي:-

٢ كوب ونصف من الدقيق.

٤ ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

نصف كيس من البيكنج بودر.

١٢٥ جرام من الزبدة.

٣ ملاعق كبيرة من النشا.

حبة من البيض.

نصف كوب من الزيت.

كيس من الفانيليا.

صلصة الكراميل

كوب من الكريمة.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من السكر.

الوجه

كوب من الفول سوداني أو البندق الغير مملح.

شوكولاتة.

طريقة تحضير البسكويت

تختلف أنواع البسكوتات وطرق تحضيرها على حسب رغبة كل فرد والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة بالكراميل وهي كما يلي:-