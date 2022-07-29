بدون مجهود حضري بسكويت الكراميل في المنزل بطعم تحفة يعشقه الجميع

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طريقة تحضير بسكويت الكراميل الرائع الذي يعد من الأنواع الشهية واللذيذة وهو أيضاً سهل التحضير وطريقته غير متعبة، وهو من الأنواع التي يمكن تجهيزها في العزومات وأعياد الميلاد ويفضلونه الأطفال كثيراً والكبار أيضاً، وهو من الأنواع التى يمكن تناولها في أي وقت فهو مثل أنواع التسالي وذو فائدة عظيمة، ويمكن حشوه بعدة أنواع مختلفة منها المكسرات بأنواعها والشيكولاتة وغيرهم، وسوف نعرض اليوم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات عمل بسكويت الكراميل البسيطة والموجودة في كل منزل وكيفية تحضيره بخطوات واضحة وسهلة للجميع.
مكونات عمل بسكويت الكراميل
سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل بسكويت الكراميل اللذيذ وهي كما يلي:-
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ٤ ملاعق كبيرة من السكر البودرة.
- نصف كيس من البيكنج بودر.
- ١٢٥ جرام من الزبدة.
- ٣ ملاعق كبيرة من النشا.
- حبة من البيض.
- نصف كوب من الزيت.
- كيس من الفانيليا.
صلصة الكراميل
- كوب من الكريمة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من السكر.
الوجه
- كوب من الفول سوداني أو البندق الغير مملح.
- شوكولاتة.
طريقة تحضير البسكويت
تختلف أنواع البسكوتات وطرق تحضيرها على حسب رغبة كل فرد والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة بالكراميل وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به السكر والزبدة والزيت ونخفقهم مع بعض جيداً ثم نضيف عليه البيض والفانيليا ونستمر في الخفق.
- ثم ننخل الدقيق جيداً ونقلب به النشا والبيكنج بودر ونضيفهم على الخليط السابق بالتدريج.
- نعجن هذه المكونات حتى نحصل على عجينة طرية غير ملتصقة باليد ثم نتركها ترتاح لمدة ٥ دقائق.
- بعد ذلك نفرد العجينة على سطح مستوي بسمك نصف سم ونقوم بعمل دوائر باستخدام القالب.
- نضع البسكوت في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو الزبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركه لمدة ١٥ دقيقة.
- لتحضير صلصة الكراميل نحضر إناء ونضع به كوب السكر ونضعه على نار متوسطة حتى يذوب ويتغير لونه.
- ثم نضيف عليه الزبدة ونذوبها ثم نطفئ النار بعدها، بعد ذلك نضيف كوب الكريمة السائلة ونقلب حتى تذوب ونضعه مرة أخرى على نار منخفضة.
- نوزع الكراميل على البسكوت بالملعقة ونرش عليه الفول السوداني.
- نقوم بإذابة الشوكولاتة في حمام مائي ونضعها في كيس حلوانى ونزين بها البسكوت ثم نضعه في الثلاجة حتى يتماسك ثم نقدمه بألف هنا وشفا.
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