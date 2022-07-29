احذر وضع الطعام الساخن في الثلاجة لهذا السبب

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عمر شويل - جدة وضع الطعام الساخن في الثلاجة .. الجميع يعلم أنه لا يجوز ولا يصح وضع الطعام إن كان مطهيًا من فترة قليلة في الثلاجة حتى يبرد قليلًا في الخارج ثم يتم وضعه والغريب أن الثلاجة نفسها صنعت من أجل تبريد الطعام لكن لم يتسائل أحد حول السبب العلمي الذي يجعلنا نفعل ذلك فما سبب انتظارنا من أجل أن تقل درجة حرارة الطعام قبل وضعه في الثلاجة رغم أن البكتيريا إذا برد الطعام في الخارج تصل إليه بكل سهولة لكن في الثلاجة يتم حفظه سنشرح لك السبب بكل سهولة ويسر .

وضع الطعام الساخن في الثلاجة

إذا قرأنا دليل الثلاجة نجد أنه ينص على تحذير واضح وصريح لعدم وضع أي طعام ساخن داخل الثلاجة.

لأنه يؤثر في عمل الثلاجة على المدى الطويل فالضغط الإضافي الذي ينتج عن سخونة الطعام إذا وضع ساخنًا في الثلاجة .

يجعل ماكينات الثلاجة والموتور أكثر عرضة للتلف فيؤدي إلى رفع درجة حرارة الثلاجة داخليًا.

مما يجعلها أكثر سخونة لذا يجب تبريدها الأول فيجب أن يعمل ضاغط الثلاجة بجهد كبير من أجل الحفاظ على درجة الحرارة بالداخل على المستوى الذي تريده.

وبخلاف أمان والحفاظ على الثلاجة هناك أسباب أخرى غيرها فصحة الطعام المخزن نفسه.

ستتأثر فيؤدي احتفاظك بالطعام ساخنًا في ثلاجة باردة إلى رفع درجة الحرارة داخليًا مما يجعل الطعام غير صحي.

بجانب ذلك تأثر الثلاجة بسبب الحمل الحراري بسبب نقل الحرارة في حالات حرية الحركة كانتقالها بين السائل والغاز .

وعندما يسخن سائل أو غاز يصبح أخف وزنًا ويرتفع بينما الهواء البارد يحل محله في الأسفل.

وعندما نضع الأشياء الساخنة في الثلاجة يجعل هذا وجود اختلاف كبير في درجة الحرارة داخل المبرد.

وهذا يحدث تكثف وقد تنتهي القطرات على جدار الثلاجة الخلفي بتجميد الطعام الذي يلامسها وذلك بسبب تكثيف الرطوبة إلى بيئة الثلاجة.

وهذا الأمر غير مستحسن صحيًا لحفظ الطعام وسيتعبك تنظيف الثلاجة بعد انتشار البخار بها .

وقد صرح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها cdc لحماية الأغذية وحفظ سلامتها أنه يمكن الاحتفاظ بالطعام بالخارج .

لمدة أقصاها ساعتين بعد طهيه بعد هذا الوقت ويمكن أن تبدأ البكتيريا في النمو في الحالات القصوى يمكن يؤدي ذلك إلى التسمم الغذائي.