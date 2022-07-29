نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا ودقيق السمسم السحري: معجزة ربانية لتفتيح البشرة بشكل مبهر ونتائج رهيبة ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا ودقيق السمسم السحري , لتفتيح البشرة والرقبة واليدين، وهذا بمكوناته الجميلة فالدقيق يعمل علي شد البشرة ويمنح البشرة توريدها خفيفة ويعمل علي تفتيح فوري, لوكان في وجهك أثار حب الشباب مع الاستعمال المتكرر سوف تختفي تماما ، ويعمل النشا علي تفتيح الأماكن الغامقة في البشرة مع تخلص من المسامات الواسعة، الزبادي الترطيب الهائل للبشرة واليدين ،معنا أيضا العسل الذي يعمل على أعطاء البشرة لامعه طبيعية ويعطي بشرة نضرة يجعلها صحية، فكل مكونات الماسك طبيعية وصحية وآمنة على البشرة أليكم في هذا المقال من موقع ثقفني طريقة عمل النشا ودقيق السمسم السحري لتبييض البشرة بشكل مبهر للغاية وتحدي2022.

مكونات عمل النشا ودقيق السمسم السحري لتبييض البشرة وشدها بشكل مبهر

سوف نقدم لكم مكونات الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة دقيق السمسم.

١ملعقة من النشا.

٢ملعقة من الزبادي.

١ملعقة من لبن البودرة.

١ملعقة من العسل.

عصير نصف ليمونة واحدة.

طريقة التحضير

أليكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية والحصول علي أفضل نتائج مبهرة بفضل الله من أول استخدام وهي كما يلي:-.

نحضر وعاء نظيف ونضع ملعقة النشا وملعقة دقيق السمسم وملعقة اللبن ونقلب المكونات جيدا. بعد ذلك نضع ملعقتين من الزبادي وملعقة من العسل ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نضع عصير نصف ليمونه ونمزج الخليط جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف اليوم علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة وفي المنزل للحصول علي نتائج خرافية لكم هي كالتالي:-

نغسل البشرة والرقبة جيدا حتى نتخلص من أي كريمات أو أتربة.

بعد ذلك نحضر فوطة ساخنة ونضعه علي الوجه والرقبة لتفتيح المسام .

ثم نفرد الماسك على البشرة والرقبة واليدين ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يجف الماسك جيدا.

ثم نفرك الماسك بطريقة خفيفة بحركات دائرية.

ثم نغسل الوجه جيدا ونرش علي البشرة ماء الورد لقفل المسام بعدها نضع أي كريم مرطب.

سوف تلاحظي تفتيح رائع جدا ونضارة وترطيب خرافي من أول مرة.

نصائح يجب اتباعها عن استخدام النشا ودقيق السمسم السحري لتبييض البشرة بكل سهولة وبشكل مبهرة

سوف نتعرف الآن علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تحضير واستخدام النشا ودقيق السمسم السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وهي كما يأتي:-