وصفة كريم جليسوليد السحري لتفتيح وتبييض الوجه والتخلص من أي بقع غامقة للأبد

خلطة جليسوليد لتبييض الوجه والجسم، كريم جليسوليد من أفضل أنواع الكريمات التي تحتوى على فيتامينات تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما أنه يعمل أيضاً على تجديد خلايا الجلد وإعادة الجلد للونه الطبيعي، كما أنه آمن تماما على البشرة ويعطي البشرة الاشراق و التفتيح الطبيعي، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل وصفات طبيعية كثيرة بكريم جليسوليد لتفتيح الجسم والوجه.

إعداد وصفة طبيعية للتخلص من الاسمرار بالجسم بكريم جليسوليد

المكونات

علبه كريم جليسوليد من الصيدلية.

ثلاث ملاعق من النشا.

عصير ليمونه.

ربع كوب من زيت جونسون للأطفال.

تحضير وصفة كريم جليسوليد لتبييض الجسم

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله كريم جليسوليد والنشا وعصير الليمون، ثم نضيف زيت جونسون تدريجياً على الكريم ونقلب جيداً ليتجانسوا جميع المكونات مع بعضها.

قبل البدء بالوصفة نقوم بعمل شاور ساخن للجسم لتفتيح المسامات.

نقوم بوضع الخليط بعد الشاور ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

ثم نقوم بالاستحمام مرة أخرى.

نضع كريم مرطب بعد الاستحمام.

هذه الوصفة سوف تعمل على تفتيح الجسم وتبييض الاماكن الداكنه به لاحتوائها على مكونات تعمل على ازالة الاسمرار الموجود بها.

إعداد كريم جليسوليد لتفتيح البشرة

المكونات

علبه كريم جليسوليد.

خمس كبسولات من فيتامينe.

تحضير كريم جليسوليد لتفتيح الوجه

نفرغ كبسولات فيتامين ه في علبة كريم جليسوليد ونقلبها جيدا داخل العلبة.

نضع كل يوم ليلا قبل النوم هذا الكريم ونتركه طوال اليوم وتغسله في صباح اليوم التالي.

هذه الوصفة ممتازة ورائعه لحل كل مشاكل البشرة وعلاج التصبغات الموجودة بها، كما أنها تعمل على تفتيح البشرة وعلاج الاسمرار والغمقان الذي يوجد نتيجة التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وسوف تتمتعين لنضارة ونعومة طبيعية من أول استخدام، لوجود فيتامين ه الذي يحسن ويعالج مشكلة الاسمرار وتوحيد لون البشرة وإعطاء البشرة النعومة والترطيب المثالي، كما أن هذه الوصفة سهلة في التحضير وتعتبر من أفضل أنواع الكريم الليلية التي نرغب في شراءها للحصول على بشرة بيضاء ناعمة خالية من الشوائب والعيوب، فهو يعد من الكريم المرطب أيضاً الذي يمنح البشرة النعومة واللمعان والترطيب.