نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب النوم أفضل بعد خروج القدم من الغطاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة سبب النوم أفضل بعد خروج القدم من الغطاء .. عادة غريبة يقوم بها الكثير من الناس أثناء خلودهم للنوم فبعد الاستعداد وارتداء الملابس المنزلية من أجل النوم تقوم بتغطية جسمك كاملًا وتحاول النوم ولا تشعر بالراحة نهائيًا وهذا خلال ما يحدث لك إذا قمت بإخراج قدمك أو قمت بكشفها أثناء النوم ستغط في نوم عميق وهذه العادة لا يعرف البعض أن لها تفسير علمي ويظن كل فرد أنه فقط من يفعلها فيتساءل الكثير من الناس عن لماذا يصبح النوم أفضل مع الأقدام خارج الغطاء؟ أحضرنا لك الإجابة على هذا السؤال بكل بساطة وسهولة ويسر دون الحاجة إلى البحث كثيرًا عن الأسباب والشك في أشياء غير طبيعية فقط اقرأ المقال بكل عناية ستجد ما تبحث عنه..

سبب النوم أفضل بعد خروج القدم من الغطاء

فعندما يكون جسدك مهئ بشكل كامل للنوم فيحدث له مجموعة من التغييرات الفسيولوجية من أجل وضعه في حالة مثالية للاسترخاء والراحة .

وتلك التغييرات أهمها تغيير درجة الحرارة للجسم فتنخفض بشكل تدريجي.

وهذا السبب علمي فالبشر كلهم بجانب بعض الحيوانات يصفون من ذوات الدم الحال.

أي أن الجسم يحافظ على درجة حرارة ثابتة عادة ما تكون أعلى من درجة الحرارة المحيطة.

فيحافظ البشر على درجة حرارة الجسم ثابتة تكون تقريبًا 36.8 درجة مئوية وذلك لأنها مثالية لخلايا الجسم وأنسجتها.

والحفاظ على تلك الدرجة يساعد في إتمام عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويتم تنظيمها .

وفقًا لدرجة الحرارة الخارجية عبر عملية التنظيم الحراري أثناء النوم والاستيقاظ.

ولا يعلم البعض أن الجسم يظل محتفظًا بدرجة حرارته رغم أنه متواجد في مناخ بارد أو حار فالجسم يتأقلم بدرجة حرارته الداخلية .

ولا يجعلها تتأثر بالمناخ الخارجي ففي درجة الحرارة المرتفعة يبدأ الجسم في التعرق .

ويتبخر العرق بخفض درجة حرارة الجسم وتنقل الأوعية الدموية الغازات كالأكسجين والغذاء لكنها تنقل الحرارة معها.

وهذا ما يحدث عكسه في حالة ما شعرنا بالبرد في الشتاء حيث تكون البيئة حرارتها أقل من الجسم.

فأجسادنا تجعل الأوعية الدموية تنقبض وترتجف لتوليد الحرارة وهذا يجعلنا نلبس ملابس أكبر تشعرنا بالدفئ ونبحث عن الأماكن الدافئة بعيدًا عن البرد.