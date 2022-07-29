نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بخطوات بسيطة بالمنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشعبية التقليدية المشهورة في البلاد العربية والمحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، كما تتميز ببساطتها وسهولة تحضيرها بالمنزل، كما تحتوي على مكونات بسيطة ومتواجدة بكل منزل، ولا تحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، وتوجد أنواع كثيرة منها، وسوف نتعرف مع حضراتكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأسهل الطرق والخطوات بالمنزل.

مكونات عمل البسبوسة بالقشطة

تحتوي مكونات البسبوسة على عدة مكونات بسيطة وهى كما يلي:-

كوب من السميد.

علبه زبادي أو كوب من اللبن.

نصف كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

أربع ملاعق صغيرة من الفانيليا.

2 حبة من البيض.

نصف كوب من الزيت النباتي أو أربع ملاعق كبيرة من الزبدة حسب الرغبة.

2 علبة من القشطة.

مكونات القطر (الشربات)

تحتوي طريقة عمل شربات البسبوسة على مكونات متوفرة في كل منزل وهى كما يأتي:-

2 كوب سكر.

كوب ماء.

نصف ليمونه صغيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا إن وجدت.

مكونات حشوة البسبوسة بالقشطة

تحتوي حشوة الهريسة على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب وربع من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

كوب قشطه.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وربع قطر ( شربات).

ملعقة كبيرة فستق حلبي إن وجد.

طريقة عمل القطر (الشربات)

كل كوب من الماء يحتاج إلى 2 كوب من السكر ونصف ليمونه، نضع الماء والسكر على النار متوسطة، ثم نحرك السكر حتى يذوب تمامًا، بعد ذلك نضيف الليمون ونترك القطر على نار هادئة حتى يصبح كثيفًا، ويحتاج لمدة تتراوح ما بين العشرة دقائق والـ 15 دقيقة ليصبح جاهزًا ثم نتركه حتى يبرد.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بخطوات سهله وبسيطة

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بالمنزل وهى كما يأتي:-