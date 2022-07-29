فوائد نبتة الوسمة للشعر وتأثير وصفات الوسمة على حالة الشعر

فوائد الوسمة للشعر، نبتة الوسمة من النباتات الشرقية المعروفة بكثرة في العلاجات الشعبية لقدرتها على تقليل الالتهابات ومنع الإصابة بها وكذلك التخلص من الجراثيم أو البكتيريا التي قد تهاجم الجسم، كما أنها ذات خصائص جمالية سواء كانت النبتة أو الجذور أو الأوراق الخاصة بها وهناك طرق عديدة يمكن من خلالها الاستفادة من الوسمة الشعر نذكر لكم في مقالنا اليوم بعض تلك الطرق لعلاج الشعر من المشكلات المختلفة التي قد يعاني منها.

طريقة استخدام الوسمة للشعر للاستفادة منها

كما ذكرنا فإن الوسمة هي نبتة لها أزهار صفراء اللون ولها العديد من الاستخدامات العلاجية منها أنها قادرة على القضاء على الخلايا السرطانية وتقليل عددها ولكننا اليوم نتحدث عن فوائد الوسمة للشعر وطريقة استخدامها حيث يتم الاستخدام بطريقتين هما:

الوسمة والزبادي للشعر

استخدام كمية من النبتة والتي يمكن شرائها بسهولة من العطار على أن يتم طحنها جيدًا قبل الاستخدام. تضاف إلى كوب كامل من اللبن الزبادي أو علبة زبادي ويتم خلط المكونين معًا حتى يصبح قوام المزيج كريمي متجانس. ومن ثم يتم تطبيقها على الشعر مع التركيز على فروة الشعر وننتظر ساعتين قبل الغسل بواسطة الشامبو.

الوسمة والقرنفل لصبغ الشعر

حيث تستخدم نبتة الوسم في صبغ الشعر التخلص من اللون الرمادي أو الأبيض الموجودة بين خصيلات الشعر. نحتاج إلى سبع حبات قرنفل مطحونة جيدًا مضافة إلى مقدار من الحناء الطبيعية التي تناسب طول الشعر. ومن ثم نضيف كوب سماق مع كوب آخر كتان ولكن حبات مطحونة وكوب زبادي. ويطبق هذا المزيج على الشعر ساعة واحدة.

فوائد الوسمة للشعر

هناك فوائد واستخدامات مختلفة لنبات الوسمة في مستحضرات الشعر منها: