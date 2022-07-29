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الكرواسون من المعجنات التي يشتهر بها المطبخ الفرنسي وهو من المخبوزات الشهية والتي يمكنك خبزها بكل بساطة وسهولة كما يمكن تحضير وإعداد الكرواسون بحشوات عديدة ومختلفة مثل حشوة الشوكولاتة و حشوة الجبنة أو يمكنك تركه سادة بدون أي حشوات. مكونات عمل الكرواسون 4 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزبدة. لحشو الكرواسون نحتاج إلى:- أصابع من الشوكولاتة الدارك.

جبة موزاريلا(لعمله بحشوة الجبن). طريقة تحضير الكرواسون نقوم بإحضار كوب نضيف فيه ماء ونضيف إليه الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً ثم نترك الخميرة لتنشط. ثم نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف فيه الدقيق المنخول والملح. بعد ذلك نضيف إليه الخميرة ثم نقوم بالعجن جيداً بواسطة اليد. ثم نضيف إليه الزبدة ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة. نقوم بتغطية عجينة الكرواسون بغطاء بلاستيكي ثم نتركه في مكان دافئ ومظلم لمدة ساعة ونصف. نقطيع عجينة الكرواسون إلى قطع صغيرة متساوية في الحجم. بعد ذلك نقوم بفرد كل كرة عجين على شكل دائرة ونضع زبدة داخلها. ثم نأخذ كرة عجين أخرى ونفردها دائرة وندهنها بالزبدة ثم نضعها فوق كرة العجين المفرودة. ونستمر بنفس الطريقة حتى نقوم بفرد ودهن كمية العجين كلها مع وضعهم على شكل طبقات فوق بعض. ثم نقوم بفرد طبقات العجين المدهونة بالزبدة على شكل دائرة كبيرة. نقوم بتقسيمها إلى مثلثات صغيرة متساوية في الحجم ونقوم بحشوها بأصابع الشوكولاتة أو الجبن حسب الرغبة. نعمل على لف المثلثات رول مع الحرص على إغلاق الأطراف. ثم نقوم بإحضار صينية الخبز ونضع فيها ورقة من الزبدة. نقوم بوضع الكرواسون داخل الصينية مع ترك مسافة مناسبة بين كل واحدة. في وعاء صغير نضيف بيضة وربع كوب من اللبن ونخفقهم جيداً. ثم نقوم بدهن وجه الكرواسون قبل الخبز ثم نغطي الصينية بغطاء بلاستيكي ونترك الكرواسون ليرتاح لمدة ساعة قبل الخبز. ندخل الكرواسون إلى الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة عشرون دقيقة. نخرج الكرواسون من الفرن ونتركه ليبرد تماماً ثم يقدم. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالشيكولاتة بكل أسراره - ثقفني

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