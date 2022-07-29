نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذروا من خلط تلك المواد والأدوية فقد تقود للوفاة أو التسمم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منع خلط الأدوية مع بعضها، قانون الخلط بين الأشياء سواء أطعمة أو أدوية أو أيضًا يكن له حدود يجب أن نتعرف عليها إذ أن الكثير منا يقوم بخلط الأشياء مع بعضها وتناولها بسبب الاعتقاد أن المواد المخلوطة مع بعضها آمنة فلن تسبب أي ضرر في حين أن العكس في بعض الأحيان هو ما يحدث فإن مخاطر الخلط كبيرة خاصة بالأدوية وقد لا يمكن التحكم بها مهما كانت الأشياء المخلوطة مع بعضها واليوم نضع لكم مخاطر خلط المواد مع بعضها وأبرز الأمثلة على ذلك.

مواد لا يمكن خلطها سويًا

أدوية الكوليسترول والجريب فروت

على الرغم من أن الجريب فروت يحتوي على فيتامين سي إلا أن خلطه مع أنواع الأدوية الخاصة بضغط الدم أو الكوليسترول أو الكورتيكوستيرويد يقلل من فاعلية الدواء نتيجة لعدم امتصاص الإنزيم الخاص بذلك.

أدوية التجلط مع مكملات زيت السمك

مكملات زيت السمك مثل أوميجا 3 تسبب تخثر للدم وعند تناولها مع الأدوية الخاصة بالضغط أو الحماية من السكتة الدماغية تسبب تأثير سلبي عكسي حيث يصاب المريض بالنزيف الغير منتظم.

الصودا الدايت مع حبات المينتوس

المادتين لا يسببان أي ضرر أو خطر ولكن الخلط يسبب مشكلة كبيرة إذا لم يتم أخذ الاحتياط واستخدام أدوات مناسبة حيث يحدث تفاعل بينهما نتيجة لهروب ثاني أكسيد الكربون بسرعة فيزداد ارتفاع السائل وينزع الغطاء إذا كان موجوداً.

منظفات التصريف

يجب مراعاة أنواع المنظفات المستخدمة من أجل تسليك الأحواض لأن بعضها يستخدم مواد قد تكون مضادة لبعض المكونات الأخرى مثل الهيدروكلوريك أو الكبريتيك مع مواد أخرى مثل هيدروكسيد الصوديوم وكلاهما قد يتسببا معًا في رفع درجة الحرارة.

دواء الأسبرين مع الوارفارين

من الأدوية الشائعة لمرضى القلب من أجل ترقق الدم بالجسم لا يفضل تناول الاثنان في نفس الوقت أو بعد فترة قصيرة بينهما فقد ينتج عن ذلك نزيفًا للمرضى إلا إذا سمح الطبيب بذلك

دواء الأليندرونات مع القهوة

هذا النوع من الدواء مخصص من أجل علاج هشاشة العظام لبعض الأشخاص ينصح بعدم تناوله مع القهوة لأنه يقلل من الفوائد التي يفعلها الدواء حيث تقل فاعليته ومع الوقت قد يتسبب في أعراض جانبية مختلفة.