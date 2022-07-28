أنسي الشعر المموج حضري كيراتين تنعيم الشعر بالنخاع في المنزل

كيراتين تنعيم الشعر بالنخاع للشعر الخشن والموعد هي الوصفة الأكثر طلبا على صفحات الجمال، حيث أن الشعر هو أهم ما يبرز جمال المرأة كما تختلف أنواع الشعر من سيدة لأخرى لكن يظل الشعر الناعم الحريري هو المفضل لدى الغالبية العظمى من السيدات، لذلك تبحث السيدات ذوات الشعر المجعد والهايش عن أفضل الطرق الطبيعية الغير مكلفة تجعل شعرها حريري، ومن أفضل المواد الطبيعية التي أثبتت فاعليتها هو نخاع العظم الحيواني الذي يتم استخلاصه شخصيا أو شراءه جاهز من العطار ونقدم لكم في السطور التالية تفاصيل صناعة الكرياتين بالنخاع في المنزل فيما يلي عبر موقعنا المميز ثقفني، تابعي القراءة لتقومي بعمله.

مكونات الكيراتين بالنخاع لتنعيم الشعر

للحصول على شعر حريري من أول استخدام لا بد من تتبع الكميات التالية:

زيت نخاع العظام من العطار أو يتم إحضار العظام وتسخينها للحصول على الزيت أو إحضار زيت جاهز من العطار.

ثلاث ملاعق من زيت الزيت المعصور النقي.

ثلاث قطرات من أي نوع زيت عطري للقضاء على رائحة النخاع القوية.

طريقة عمل الكرياتين

يجب غسل الشعر جيدا بالماء الدافئ قبل تطبيق الوصفة.

ثم يتم وضع جميع المكونات في بولة ويتم تقليبهم جيدا وصولا لكي يكون ممزوج معا.

ثم يتم وضعهم في زجاج زيت رزاز.

نترك الشعر ليجف تماما ثم يرش بالزيت جيدا علي أن تفرك فروة الرأس جيدا حتى يتخلل الزيت الفروة وجميع الأطراف.

أما في حالة الشعر الهايش الدهني لا بد من تقليل زيت النخاع ووضعه على الشعر فقط دون الفروة والنوع الجاف يتزايد الكمية.

يتم تسريح الشعر بحيث يوزع الزيت على الشعر وأطرافه بشكل متساوي.

ثم يلف جيدا ويغطي الشعر جيدا بكيس استرتش أو غطاء للرأس لمدة ثلث ساعة.

يتم تدليك الشعر جيدا لمدة عشر دقائق في حركة دائرية.

ثم يغسل الشعر جيدا بماء دافي وشامبو للتخلص من رائحة النخاع والزيوت المختلطة.

يجب تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتيجة مثالية للحصول على شعر ناعم وحريري.

يمكن التوقف عن استخدام الوصفة فور الحصول على النعومة المطلوبة للشعر.

فوائد نخاع العظام للشعر

يمكن حصر فوائد النخاع في بعض النقاط التالية: