نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل طريقة عمل كرات الأوريو بالشوكولاتة بدون فرن لأسرع الحلويات بمذاق مميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كرات الأوريو بالشوكولاتة ، تعد الحلويات السريعة من أسرع الأنواع التي يفضلها الكثيرين وتبحث ربات البيوت عن الطرق الصحيحة التي يمكن من خلالها تحضير أروع أنواع الحلويات وخاصة منها التي لا تحتاج إلى فرن، فتحتاج الأمهات في تلك الأيام مع بداية فصل الصيف والإجازة الصيفية للأبناء إلى تحضير وصفات سريعة تكون غنية أيضًا بالمكونات التي يحتاجون إليها لصحة جيدة، وتتكون كرات الشوكولاتة من الأوريو أو البسكويت السادة والشوكولاتة التي تحتوي على مكونات كثيرة هامة للصحة وتعد من أساس السعادة للكثير من الأفراد، وهي من أنواع الحلويات التي لا تأخذ كثير من الوقت.

طريقة عمل كرات الأوريو بالشوكولاتة

حلوى الشوكولاتة حلوى سريغة لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الكثير من المكونات، فهي فقط تصنع من البسكويت السادة أي نوع وتعتمد على أي نوع شوكولاتة متوفر في المنزل، ويمكن التفنن في إعدادها سواء بإضافة قطع من الفاكهة إليها أثناء التحضير أو من خلال القيام بوضعها في الكريمة البيضاء أو الشوكولاتة البيضاء لإعطاء مذاق أكثر في القيمة الغذائية من أجل تشجيع الأطفال على تناولها.

ويمكن تحضير كرات الأوريو بالشوكولاتة عن طريق إحضار المكونات التالية :

ربع كيلو من بسكويت الشاي أو الأوريو.

3 ملاعق كاكاو خام.

2 كوب من الحليب المكثف.

ربع كيلو من الشوكولاتة مقطعة قطع صغيرة.

كوب من كرات الويفر بالشوكولاتة.

2 معلقة من القهوة سريعة الذوبان.

كوب من السكر البني.

2.5 كوب من اللبن.

خطوات تحضير حلوى الأوريو

في إناء التحضير يوضع البسكويت بعد طحنه جيدًا ويضاف إليه الكاكاو والحليب المكثف ويقلب الجميع جيدًا للحصول على قوام متماسك.

تكور العجينة على هيئة كرات صغيرة من البسكويت وتوضع في ورق الكب كيك.

تكرر كافة الخطوات حتى نهاية الكمية المطلوبة.

في إناء على النار توضع القهوة واللبن والسكر والشوكولاتة المقطعة ويقلب الجميع جيدًا، حتى الغليان.

ترفع الشوكولاتة من على النار بعد الغليان وتترك لتبرد.

تصنع دوائر صغيرة في كرات الاوريو السابق تحضيرها ويوضع بها سائل الشوكولاتة والقهوة.

تزين كرات الشوكولاتة باستخدام الويفر الصغير على الوجه وتترك في الثلاجة حتى تبرد.

تقدم كرات الشوكولاتة باردة لمزيد من المتعة.

الحلويات الباردة نوع من أنواع الحلويات الأكثر ميزة بين كافة انواع الحلويات حيث أنها من السهل تحضيرها وتقديمها لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى أنها من الحلويات التي لا تأخذ وقت كبير في إعدادها ويمكن تقديمها للأسرة بكل سهولة بدون عناء، ومنها حلويات الأوريو التي يمكن تحضيرها باستخدام بسكويت الأوريو أو باستخدام بواقي الكيك مع بعض المكونات البسيطة، ويمكن أن تشكل باستخدام القوالب الخاصة بأشكال الكيك أو قوالب الكب كيك المزينة للأطفال وتزيينها بالفاكهة أو الكريمة أو الكورن فليكيس، فهي لا تحتاج سوى الوضع في الثلاجة لبعض الوقت وتقديمها مباشرة.