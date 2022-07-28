نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طريقة عمل خلطة كرسبي الدجاج المقلي المقرمش بالتتبيلة المميزة في المنزل مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل الوصفات الجديدة لعمل كرسبي الدجاج المقرمش في البيت بأبسط المكونات وأسهل تتبيلة مثل أشهر المطاعم، أن الدجاج الكرسبي يسمي أيضا بالدجاج المقلي المقرمش التي يتميز بطعم ونكهة خاصة كما أنه يعد نوع من أنواع المقبلات التي تقوم المطاعم بتقديمها وبيعها بكثرة، كما يمكننا أيضا تناوله في الساندوتشات مع أضافه الصوصات المفضلة لدينا، فهناك الكثير من الوصفات والتتبيلات التي يمكن إعدادها لعمل الدجاج المقرمش.

خلطة كرسبي الدجاج

أن سر الخلطة المميزة لعمل الدجاج مقرمش وكرسبي هو ما يتم أضافته عند تغليف الدجاج وقليه فهو السر في وجود قرمشة للدجاج، وهذه الخلطة تتمثل في وجود الشوفان والدقيق الأبيض وأيضا وجود النشا، مع أضافه القليل من التوابل والتي تتمثل في القليل من الملح والبابريكا والشطة والكركم، ويتم خلط تلك المكونات معا ثم نقوم بتغليف الدجاج بها ونقوم بقليها في زيت غزير.

كرسبي الدجاج المقرمش

في البداية يجب أن نقوم بالتعرف والإطلاع علي المكونات التي نحتاج إليها قبل عمل الطعام لذلك سنتعرف اولا علي المقادير اللازمة لعمل الدجاج المقرمش وهم:

نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية

ربع كوب من الزبادي الطازج

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الثوم والبصل البودر

ملعقة صغيرة من البابريكا

للتغطية نقوم بتجهيز:

كوب من الدقيق الأبيض

ملعقتين كبيرتين من النشا

نصف ملعقة صغيرة من الكركم والبابريكا

ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

طريقة عمل كريسبي الدجاج مثل المطاعم

بعد أن قمنا بتجهيز وإحضار المكونات التي نحتاج إليها سنتعرف الآن علي أسهل وأبسط طريقة لعمل الكرسبي المقرمش في المنزل مثل المطاعم في الخطوات التالية: