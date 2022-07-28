نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المولتو الفاخر بأسهل طريقة والطعم أحلى من الجاهز في المقال التالي

يقبل الكثيرون على تناول المولتو كوجبة خفيفة في أوقات العمل والدراسة خارج المنزل فهو يعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة، وهو حلوى فرنسية الأصل تعرف باسم الكرواسون، ويمكنك بكل سهولة عمله في المنزل بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة دون تعقيد، فالكثير من ربات البيوت يفضلن عمل المخبوزات في المنزل لضمان جودتها ونظافة مكوناتها، وسوف نقدم لكي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني، وصفة لعمل المولتو في المنزل بمكونات متوفرة وبخطوات بسيطة للحصول على مولتو فاخر بطعم أحلى من الجاهز. مكونات عمل المولتو

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل المولتو بالمقادير المضبوطة: نصف كيلو دقيق (3 أكواب).

كوب من الحليب الدافئ.

ربع كوب من الزيت.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. لفرد العجينة ربع كيلو من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ.

للحشو نوتيلا أو شوكولاتة مذابة أو جبن على حسب الرغبة. طريقة التحضير يمكنك بكل سهولة عمل المولتو في المنزل بالطريقة البسيطة التالية: في إناء عميق نضع كوب من الحليب الدافئ، وثلاث ملاعق كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من الخميرة، ونقلب جيداً حتى يذوب السكر والخميرة. ثم نضيف ربع كوب من الزيت ثم نصف كيلو من الدقيق مع إضافة ربع ملعقة صغيرة من الملح ونقلب المكونات مع بعضها . ثم نعجن باليد لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. تغطى العجينة في مكان دافئ حتى تختمر جيداً. ثم قطعي العجينة إلى 16 كرة متساوية في الحجم على صينية بها قليل من الدقيق ثم تغطى الكرات حتى لا تجف . نفرد 8 كرات بشكل دائري على سطح مبطن بالدقيق. نضع دوائر العجين فوق بعض مع دهن كل دائرة بالزبدة ماعدا دائرة العجين الأخيرة. نفرد طبقات العجين على شكل دائرة كبيرة مع توزيع قليل من الدقيق من أسفل وأعلى حتى يسهل فردها. ثم نقطعها إلى مثلثات مثل البيتزا. نضع ملعقة صغيرة من النوتيلا أو الشوكولاتة في الطرف العريض من المثلث. نلف المثلث بدايةً من الطرف العريض ليأخذ شكل المولتو. نضع الكرواسون في صينية مدهونة بالزيت مع ترك مسافة بين القطع حتى لا تلتصق ببعضها. نكمل باقي كرات العجين بنفس الطريقة السابقة. نترك الصينية في مكان دافئ حتى تختمر قطع المولتو ويتضاعف حجمها. ثم ندهنه بصفار بيضة مخفوق مع ملعقة صغيرة من الفانيليا أو يدهن بالحليب فقط. نضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية في الرف الأوسط لمدة من 10 إلى 15 دقيقة مع إشعال الشواية في النهاية ليأخذ لون ذهبي. نخرج الكرواسون من الفرن عند تمام النضج، ثم يترك ليبرد تماماً قبل التقديم. عمر شويل - جدة المولتو الفاخر بأسهل طريقة والطعم أحلى من الجاهز - ثقفني

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