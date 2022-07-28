فطائر اللحم المفروم طرية ولذيذة حضريها لأولادك في المصيف

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فطائر اللحم المفروم من ألذ الفطائر التي يقبل على تناولها كل أفراد الأسرة لمذاقها الشهي المميز، ونقدم لكم في هذه الوصفة طريقة عمل فطائر لذيذة وطرية في المنزل بدلاً من شراء الأكلات الجاهزة غالية الثمن، وهى وصفة بسيطة لعمل فطائر هشة جداً وطرية بأقل وقت وجهد، ويمكنك التنويع في حشواتها على حسب ذوق أفراد أسرتك، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطائر اللحم المفروم بنكهة مميزة وطعم رائع سوف ينال إعجاب كل أفراد أسرتك. فطائر اللحم المفروم نحتاج المكونات التالية لعمل فطائر اللحم المفروم الطرية اللذيذة: 6 أكواب من الدقيق الفاخر.

2 كوب ونصف من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. مكونات الحشو

نصف كيلو من اللحم المفروم.

الخضار (3 بصل + 3 فصوص ثوم +3 فلفل ألوان +2 جزر + حزمة من البقدونس المفروم )

التوابل (فلفل + بابريكا + كزبرة جافة + زنجبيل مطحون+ شطة + حبهان +جوزة الطيب + بهارات لحمة ).

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير

لنجاح عمل فطائر اللحم المفروم اتبعي سيدتي خطوات طريقة التحضير التالية للحصول على فطائر طرية بطعم مميز: لتحضير العجينة : في إناء عميق نضع كوب وربع ماء مع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وملعقة صغيرة من السكر، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وقلبي جيداً حتى تذوب المكونات. ثم نضيف ستة أكواب من الدقيق الفخر بعد نخله مع إضافة باقي الماء بالتدريج ونعجن اليد حتى تتشكل لدينا عجينة طرية. ثم نضيف ربع كوب من الزيت ونكمل العجن حتي تتشرب العجينة الزيت. نغطى العجينة لتختمر حتى يتضاعف حجمها مع دهن الوجه بقليل من الزيت. لتحضير الحشو: نضع نصف كيلو من اللحم المفروم في مقلاة ساخنة بها قليل من الزيت مع التقليب حتى يتغير لون اللحم. ثم نضيف البصل المبشور ناعم، ونستمر في التقليب لمدة عشر دقائق. ثم نضيف الجزر المبشور والفلفل الألوان المقطع والثوم المفروم وحزمة من البقدونس المفروم . ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من كل نوع توابل وملعقة صغيرة من الملح على خليط اللحمة والخضار ونقلب الحشو جيداً مع التوابل ثم نطفئ النار ونترك الحشوة تبرد تماماً. طريقة تشكيل العجينة عندما تختمر العجينة نبلل اليد بالزيت حتى لا تلتصق بالعجين ثم نقطع العجين لكرات متوسطة الحجم. ونضعها في صينية مدهونة بالزيت حتى لا تلتصق أثناء التخمير وتغطى لمدة عشر دقائق. ثم نفرد أول كرة من العجينة بشكل دائرى على سطح مدهون بالزيت ونضع ملعقتين من الحشو في المنتصف. ثم أغلقي أطراف العجينة حتى تغطى الحشو تماماً مع التأكد من غلقها جيداً حتى لا تخرج منها الحشوة أثناء الخبز في الفرن. نضغط على كرة العجينة برفق ونضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت. نكمل باقي كرات العجين حتى تنتهي الكمية، ونترك الفطائر حتى تختمر ويتضاعف حجمها. ثم ندهن وجه الفطائر بالحليب أو بالسمن حتى تأخذ لون ذهبي مميز أثناء الخبز. ثم تخبز الفطائر في فرن ساخن مسبقاً على نار متوسطة (180 مئوية) لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج. نخرج الفطائر من الفرن عند تمام النضج، ونتركها تبرد قليلاً ثم تقدم مع سلطة الطحينة بألف صحة وعافية. طريقة عمل حشوة الدجاج والمايونيز المكونات نصف كيلو صدور دجاج.

بصلة مفرومة ناعم.

ربع كوب مايونيز.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

جزرة مبشورة. طريقة التحضير نضع بصلة مفرومة ناعم في طاسة ساخنة على نار متوسطة بها قليل من الزيت مع التقليب لمدة خمس دقائق حتى يذبل البصل. نضيف نصف كيلو من الدجاج المفروم ونقلب حتى يتغير لونه، ثم نضيف فصين من الثوم ونستمر في التقليب. نضيف نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا، وملعقة صغيرة من الملح، والجزر المبشور، ونستمر في التقليب لمدة عشر دقائق ثم نضيف ربع كوب من المايونيز. نترك المكونات على نار هادئة لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار. نترك الحشوة تبرد تماماً قبل استخدامها في حشو الفطائر. عمر شويل - جدة فطائر اللحم المفروم طرية ولذيذة حضريها لأولادك في المصيف - ثقفني

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