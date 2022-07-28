هتنفعك الثلاث وجبات طريقة تحضير الشكشوكة بخبرة الشيفات

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يبحث الكثير من الأشخاص عن وجبات لذيذة وفي نفس الوقت سريعة يمكن أن يقوموا بتناولها في البيت وتعتبر واحدة من أهم هذه الوجبات التي يمكن أن تقوم بتحضيرها على الفور وفي أقل وقت ممكن هي الشكشوكة وتعتبر من أكثر الوجبات التي تحتوي على عناصر غذائية كثيرة ومتنوعة وكلها مفيدة للجسم كما أن مذاقها لذيذ، وعلى الرغم من سهولة تحضير الشكشوكة في البيت إلا أنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين لا يعرفون طريق تحضيرها ولذلك فإننا سوف نقوم بتوضيح المكونات التي تدخل في عمل الشكشوكة والطريقة الخاصة بتحضيرها في البيت.
مكونات الشكشوكة
تعتبر الشكشوكة من الوجبات غير المكلفة على الإطلاق حيث أن مكوناتها غالبًا ما تكون موجودة في كل بيت ولذلك فإنه يمكن لأي شخص أن يقوم بتحضيرها في أي وقت يرغب فيه حيث أنها تعتبر من الوجبات البسيطة التي لا يستلزم تحضيرها إلى إهدار الكثير من الوقت وتتمثل مكونات الشكشوكة في الآتي:
- 4 بيضات.
- 3 حبات طماطم.
- فلفل حار أو يمكن أن تقوم باستخدام فلفل رومي.
- 2 حبة بصل.
- ملح.
- فلفل اسمر.
- زيت طعام.
طريقة تحضير الشكشوكة
يمكنك بعد تحضير مكونات الشكشوكة أن تبدأ على الفور في إعدادها حيث لن يأخذ الأمر منك الكثير من الوقت فقط كل ما ينبغي عليك أن تقوم بفعله هو الالتزام بكافة الخطوات ومن ثم سوف تحصل على أفضل مذاق للشكشوكة وتتمثل طريقة تحضير الشكشوكة في الآتي:
- يتم تقطيع الفلفل والطماطم والبصل إلى مكعبات صغيرة.
- نحضر وعاء ونضع به القليل من الزيت ونبدأ في وضع البصل على النار وننتظر إلى أن يأخذ لون ويذبل.
- نقوم بعد ذلك بوضع الفلفل على البصل ونقلب جيدًا وننتظر الى ان يذبل الفلفل أيضًا.
- فيما بعد نبدأ في أن نقوم بوضع الطماطم على البصل والفلفل ونضيف الملح والفلفل الأسمر.
- نقوم بتهدئة النار على المكونات السابقة وننتظر إلى أن تنضج تمامًا.
- بعد أن تنضج المكونات نقوم بوضع البيض عليهم.
- يجب بعد ذلك أن نقلب بشكل جيد وننتظر إلى أن ينضج البيت.
- ينبغي أن نتأكد من أن البيض قد نضج تمامًا,
- يتم تقديم الشكشوكة وهي ساخنة.
فوائد البيض
- يساعد البيض على حرق كمية كبيرة من الدهون في الجسم.
- يقوم البيض بالمساعدة على بناء العضلات لذلك فإنه يقوم الكثير من أبطال كمال الأجسام بتناوله بشكل يومي وبكميات كبيرة.
- يساعد البيض على تقوية الجهاز المناعي.
- يمد البيض الجسم بطاقة كبيرة.
- يعزز البيض صحة البشرة والشعر.
- يساعد البيض على تحسين الحالة الصحية للعينين.
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