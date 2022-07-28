طريقة عمل صوص الشوكولاته مع الجناش والكريمة اللذيذة فى البيت

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صوص الشوكولاته هو العامل الأساسي والذي لا غني عنه فى تحضير وتجهيز وتزيين الحلويات، حيث أنه يعطي الحلويات المظهر الحذاب والجميل لها، لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل صوص الشوكولاته بعدة طرق مختلفة ومكونات سهلة جدا ومتواجدة عند العطار. مكونات عمل صوص الشوكولاتة: نص كوب سكر.

نص كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير.

1 ملعقة كبيرة كاكاو البودرة.

نص ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع السكر، والقهوة، والفانيليا، والكاكاو، وخلطهم على نار هادئة ويقلب ويترك على النار حتي الغليان. نقوم بوضع صوص الكيك وتركه حتي يبرد ونقوم بوضع القليل من الشوكولاته البيضاء. مكونات عمل صوص الشوكولاته الساخن: ٤٠٠ جرام شوكولاته خام مقطعة.

1 كوب ونص كريمة.

1 كوب قشطة.

نص كوب سكر بني.

ربع كوب كبير زبدة.

ربع كوب مسحوق الكاكاو.

1 ملعقة كبيرة عسل نحل.

نص ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

عود قرفة.

مارشميلو، وفواكه للتزيين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء غويط ثم نقوم بوضع القشطة فى الوعاء ونقوم بوضعه على النار ثم نضيف كل من القرفة، والكريمة، والفانيليا، وتقليبها على نار هادئة حتى تمتزج كل المكونات. وتركها حتي تغلي ونقوم إضافة السكر، والشوكولاته، والكاكاو، والزبدة، وعسل النحل وخلطهم جيداً حتي يحصل على صلصة ناعمة. نقوم بتقطيع الفواكه إلي قطع صغيرة ونقوم بوضعه في أطباق التقديم ووضع صوص عليها وتقديمها ساخنة مع المارشميلو. مكونات طريقة عمل صوص الجناش بنكهة الشوكولاته: نص كيلو شوكولاته مبشورة.

كيك الشوكلاتة جاهزة.

3 علب قشطة.

كريمة مخفوقة.

شوكولاته. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء والقشطة ووضعها على نار هادئة وتقليبها ونقوم بوضع الشوكولاته المبشورة تدريجيا مع الإستمرار في التقليب. نقوم بخلط الجناش الشوكولاته ونقوم بتقسيم الكيك إلي نصفين ونقوم بخفق الكريمة بين الطبقات الكيك. نقوم بوضع صوص الجناش ونقوم بوضعها على وجه الكيك وتزيينها بالكريمة المخفوقة وتقطيع الشوكولاته. مكونات عمل صوص الشوكولاته مع الكريمة: 1 كوب الشوكولاته السوداء الذائبة.

1 كوب كريمة خفق الساخنة.

2 كوب ملعقة كبيرة فانيليا.

كريمة مخفوقة.

حبات فراولة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الكريمة بعد أن تم تسخينها على النار مع وضع الشوكولاته الذائبة، والفانيليا، ويتم تقليبه جيداً بإستمرار. نقوم بتقديم صوص الشوكولاته مع الكريمة المخفوقة، الفراولة مع الكيك. عمر شويل - جدة طريقة عمل صوص الشوكولاته مع الجناش والكريمة اللذيذة فى البيت - ثقفني

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