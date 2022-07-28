طريقة تحضير عصير الحصرم الحامض في المنزل بكل سهولة دون تعب

طريقة تحضير عصير الحصرم الحامض في المنزل بديل الليمون، الذي يمتلك العديد من الفوائد، كما هو معروف أن الحصرم هو حبات العنب الخضراء الغير ناضجة، أهم ما يميز هذه الحبات هو طعمها الحامض، والذي يعد السبب الرئيسي وراء صناعة عصير الحصرم الحامض، واستخدامه أثناء تحضير الوجبات والسلطات بدلا من استخدام عصير الليمون الحامض، كما أنه غني بالعديد من مضادات الأكسدة المفيدة للوقاية من خطر الإصابة بالأورام، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة التحضير بالخطوات.

طريقة تحضير عصير الحصرم الحامض

احضري عدد من الكيلوات من نبات الحصرم، اغسليها جيدا، وجففيها، بعد ذلك يتم فرط الحبات عن بعضها من العنقود. ومن ثم يتم وضعه في طبق مسطح حتى يصبح عرضة للهواء حتى ينشف جيدا من الماء. ثم نحضر وعاء مناسب ونضعه على النار، ونجففه لمدة 60 دقيقة، مع الحرص على تقليبه من آن لآخر، كل خمس دقائق، حتى تأخذ قوام الخليط المناسب، ومن ثم ترفع عن النار، وتترك جانبا حى تهدأ وتبرد، حتى يسهل عملية عصرهم. بعد ذلك يتم تصفية الخليط جيدا والحصول على عصير الحصرم الخام، وفصله عن بقية الخليط. ثم نحضر وعاء آخر ونضع به العصير الخام، على النار مرة آخرى حتى يغلى على النار لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم تعبأتهم في زجاجات معقمة محكمة الغلق، بدون هواء، ومن ثم تفتح وقت الحاجة لها، للشرب والضيافة. كما يمكن أن يتم إضافة نسبة من الماء والسكر للعصير الخام، ومن ثم يتم تخفيف الحموضة.

ملحوظة هامة

بعد أن تفتح الزجاجة، تصبح صالحة لمدة أسبوع واحد فقط، يجب أن تنتهي خلال هذه الفترة بحد أقصى 7 أيام.

دبس العنب

أما بالنسبة لباقي الخليط المتبقي فيمكن أن يصنع منه دبس العنب، من خلال اتباع الخطوات التالية: