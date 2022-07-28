نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو تسمم الماء ومتي تصاب به وكيف تقي نفسك منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يستطيع أي مخلوق على وجه الأرض أن يستغني عن الماء فهو بلا شك سر الحياة وأساس وجودها وكما قال الله تعالى” وجعلنا من الماء كل شيء حي ” ، وتوافر الماء في بيتك هي نعمة يجب أن تشكر الله علي وجودها لأن هناك أشخاص لا يزالوا يعانون من أجل الحصول علي قطرة من الماء النقي وسوف نوضح هنا المزيد من الأسرار التي يجب معرفتها عن الماء .

مقدار الماء المناسب لك في اليوم الواحد

في الواقع يعتمد ذلك علي نوع جسمك والمكان الذي تعيش فيه فكلما كنت في مكان حار أكثر كلما زادت كمية الماء التي سوف تحتاجها ولكن أتفق معظم الباحثين أن متوسط الماء المناسب للجسم البشري هو ثمان أكواب يومياً ويمكنك أن تزيد عن هذا القدر في يومك إذا كنت لا تزال تشعر بالعطش ولكن لا يستحسن تقليل الكمية عن ثمان أكواب.

تسمم الماء وكيف تصاب به

يحدث عندما يشرب الشخص كمية كبيرة جداً من الماء في وقت واحد مما يؤدي إلى انخفاض تركيز الأملاح في الدم وانخفاض نسبة لزوجة الدم مما يؤدي إلى حدوث خلل في الدماغ ثم الموت .

كيف تتجنب تسمم الماء

عن طريق شرب كميات متوسطة من الماء في المرة الواحدة أي أنك لا يجب أن تزيد عن كوبين أو ثلاث وهذا في حالة كونك شخص بالغ أما بالنسبة للأطفال الذين يتراوح عمرهم ما بين ست إلي ثمان سنوات فلا يجب أن تزيد عن كوب واحد متوسط الحجم .

فوائد الماء

تحتاج كل خليه في جسدك إلي ماء حتي تؤدي وظيفتها بشكل فعال وإذا لم يتوافر الماء سوف تهلك الخلايا ومعها سينهار الجسد ، ويساعد الماء علي ترطيب الجلد وإعطاء البشرة نضارة والوقاية من الجفاف والحفاظ على الجسم في درجة حرارة معتدلة كما أن الماء يخلصك من الفضلات والسموم عبر البول والعرق وللماء دور في عمليات الحرق داخل الخلايا لفقد الوزن الزائد وعمليات الهضم وتحلل المواد الغذائية داخل الجهاز الهضمي لا يتم إلا في تواجد الماء والأنزيمات معاً حتي دم الإنسان يمثل الماء حوالي 90% من تركيزه