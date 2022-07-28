نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة من البيض اعملي كيكة المقلاة الهشة بطريقة بسيطة وسرعة رهيبة في المقال التالي
تعد كيكة المقلاة الهشة من الحلويات السريعة التي يتم تحضيرها بدون فرن، كما يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل حيث يتم خلط جميع المقادير معا وسكبها في المقلاة أو الطاسة ووضعها على النار وإغلاقها بشكل جيد حتى تنضج، كما أنها تحتوي على مواد غذائية مفيدة لصحة الجسم، ايضا يمكن استخدامها في تحضير الجاتوه والتورتة بوضع عدة طبقات ودهنها بالكريمة، كما تتكون هذه الكيكة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة المقلاة الهشة بسرعة رهيبة وطعم مميز وناجح مثل الجاهز.
مقادير عمل كيكة المقلاة الهشة
تحتوي كيكة المقلاة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ربع كوب من الدقيق.
- حبة من البيض.
- ربع كوب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- ٣ ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- ربع كوب من الزبدة.
صوص التقديم
- ملعقة من الشكولاتة السائلة.
- ربع كوب من الحليب.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير كيكة المقلاة الهشة بشكل سريع وناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بناء نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر إناء عميق ونقوم بإذابة الزبدة على نار هادئة، ثم بعد ذلك نضيف إليها ٣ ملاعق من الكاكاو ونقلبهم بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض مع الفانيليا ونقوم بالتقليب، ثم نضيف إليها السكر ونستمر بالخفق حتى يذوب السكر بشكل تام.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب والدقيق بشكل تدريجي مع التقليب، بعد ذلك نضيف البيكنج صودا ونستمر بالتقليب حتى تتجانس المكونات.
- نسكب الخليط في مقلاة غير قابلة للالتصاق ثم نضعها على نار هادئة ونغطيها لمدة لا تقل عن ١٢ دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
- وهنا نكون قد قدمنا أسرع كيكة مقلاة هشة بطعم رائع لأحلى متابعين ومشاهدين وبالهنا والشفا.
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