نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي
أصبحت مشكلة إزالة شعر الجسم والوجه من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير من السيدات والفتيات اليوم، حيث أنه تقوم الكثير من السيدات إلى اللجوء إلى استخدام طرق لإزالة شعر الوجه والجسم تسبب الحساسية والالتهاب للجلد والجسم، أو تلجأ بعض السيدات إلى إزالة شعر الجسم والوجه بجلسات الليزر والذي يعد بتكاليف وأسعار عالية، ولذلك سوف نوضح لكي سيدتي في هذا المقال وصفة من أهم الوصفات التي تعطي نتائج فعالة عند استخدمها بدون أن تسبب أي ألم أو التهابات للجسم والبشرة وهي وصفة الفازلين والملح والتي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.
مكونات خلطة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم
ونتابع معكم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير خلطة الفازلين والملح في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وأمنه على البشرة والجلد، وتخلصك من الشعر من الجذور، كما أنه تأخر ظهور الشعر مرة آخري وهذه المكونات توجد في كل المنازل، وإليكم هذه المكونات موضحة كالتالي.
- ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين.
- ثلاثة ملاعق كبار من الحليب السائل.
- ربع كوب من ماء الورد لترطيب البشرة.
طريقة تحضير خلطة الفازلين والملح في المنزل لإزالة شعر الوجه والجسم
وبعد أن وضحنا لكم في السطور السابقة المكونات التي نحتاج إليها في تحضير هذه الخلطة السحرية التي تخلصك من شعر الوجه والجسم من الجذور، وتقلل من ظهور الشعر مرة آخري.
- في وعاء مناسب للخلط قومي بوضع ملعقتان ملح الطعام، وملعقتان الفازلين، والحليب السائل بالمقادر السابق، ثم نقلب كل هذه المكونات معا بشكل جيد.
- ثم سوف تلاحظين تكون قوام للعجين، يتم عمل مقشر للوجه والجسم قبل وضع الخلطة بيوم كامل.
- نقوم بعد ذلك بفرد الخلطة على الجزء المخصص لإزالة الشعر، ونزع العجين في عكس اتجاه الشعر، نكرر نفس الخطوة عدة مرات حتى يتم التخلص من كل الشعر الموجود بالوجه أو منطقة الجسم .
- نشطف الجسم أو الوجه جيدا بالماء الفاتر، ثم نضع القليل من ماء الورد للترطيب وسوف تلاحظين بشرة ناعمة مع التخلص من الشعر تماما.
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