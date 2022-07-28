بقسماط اليانسون بنصف كيلو دقيق وبطريقة تشكيل بسيطة جداً

بقسماط اليانسون من المخبوزات البسيطة التي تحضر ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، فهو لا يحتاج إلى شراء أي مكونات مكلفة، كما أن طريقة تحضيره سهلة وغير معقدة، وبدلاً من شراء البقسماط من المخابز اتبعي معنا هذه الوصفة بخطواتها البسيطة لعمل البقسماط بنصف كيلو دقيق ونصف كوب زيت، وبطريقة تشكيل جديدة تجعلك تحضري أكبر كمية منه في وقت قصير وبدون مجهود، وسوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني، وصفة سريعة لعمل بقسماط اليانسون الهش اللذيذ وبطريقة تشكيل بسيطة جداً.

مكونات بقسماط اليانسون



تتوفر مكونات عمل البقسماط في المنزل، ولا نحتاج لتحضيره شراء أي مكونات مكلفة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل بقسماط اليانسون بالمقادير المضبوطة:

نصف كيلو من الدقيق (3 أكواب).

نصف كوب من الزيت.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير



لتحضير البقسماط في المنزل ماعليكي سوى اتباع هذه الخطوات البسيطة التالية للحصول على بقسماط هش ولذيذ مثل الجاهز وبمكونات إقتصادية مضمونة الجودة: