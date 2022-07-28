بقسماط اليانسون بنصف كيلو دقيق وبطريقة تشكيل بسيطة جداً

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بقسماط اليانسون من المخبوزات البسيطة التي تحضر ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، فهو لا يحتاج إلى شراء أي مكونات مكلفة، كما أن طريقة تحضيره سهلة وغير معقدة، وبدلاً من شراء البقسماط من المخابز اتبعي معنا هذه الوصفة بخطواتها البسيطة لعمل البقسماط بنصف كيلو دقيق ونصف كوب زيت، وبطريقة تشكيل جديدة تجعلك تحضري أكبر كمية منه في وقت قصير وبدون مجهود، وسوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني، وصفة سريعة لعمل بقسماط اليانسون الهش اللذيذ وبطريقة تشكيل بسيطة جداً.
مكونات بقسماط اليانسون
تتوفر مكونات عمل البقسماط في المنزل، ولا نحتاج لتحضيره شراء أي مكونات مكلفة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل بقسماط اليانسون بالمقادير المضبوطة:
- نصف كيلو من الدقيق (3 أكواب).
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة من اليانسون.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
لتحضير البقسماط في المنزل ماعليكي سوى اتباع هذه الخطوات البسيطة التالية للحصول على بقسماط هش ولذيذ مثل الجاهز وبمكونات إقتصادية مضمونة الجودة:
- أولاً نضع كوب من الماء الدافئ في إناء عميق مع إضافة ملعقة كبيرة الخميرة وملعقتين من السكر.
- نقلب حتى تذوب الخميرة والسكر، ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق بعد نخله ونقلب جيداً حتى يمتزج الدقيق مع الخليط السابق ويغطى لمدة 15 دقيقة حتى تنشط الخميرة.
- ثم نضيف نصف كوب من الزيت على الخليط، وملعقة كبيرة من اليانسون، وربع ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة من الخل، ثم نقلب كل المكونات بالملعقة جيداً.
- ثم نضيف باقي كمية الدقيق بالتدريج، ونعجن باليد لمدة خمس دقائق حتى تتشكل لدينا عجينة طرية وخالية من أي تكتلات.
- نقسم العجينة إلى ثلاث كرات ونغطيها لمدة عشر دقائق، ثم نفرد كرة العجين على شكل مستطيل.
- نوزع قليل من السمسم على العجينة المفرودة ونضغط عليه حتى يلتصق بالعجينة.
- ثم نقطع العجينة المفرودة إلى شرائط رفيعة باستخدام السكين أو قطاعة البيتزا.
- نضع شرائط العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ونكمل باقي كرات العجين بنفس الطريقة.
- تغطى البقسماط لتختمر لمدة نصف ساعة.
- ثم تخبز البقسماط في فرن ساخن مسبقاً على درجة 170 مئوية في الرف الأوسط حتى تأخذ لون ذهبي.
- عند تمام النضج نخرج القسماط من الفرن، ونتركها تبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية مع كوب من الشاي أو الحليب.
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