هيخليكي ملكة جمال.. كريم القهوة والنشا المبهر لتبيض وشد الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال

صبحت مشكلة اسمرار البشرة والبقع الداكنة من أكثر المشكلات التي تواجه معظم النساء خاصة عند التعرض المستمر لأشعة الشمس فأنه ذلك يعرض البشرة للكثير من الاسمرار، بالإضافة إلى أنه تعاني بعض النساء من اسمرار بعض المناطق في الجسم والتي يصعب عليها تفتيحها، كما أنه تتعرض الكثير من السيدات في سن مبكر إلى ظهور تجاعيد الوجه كل هذه المشكلات وأكثر يمكنك حلها سيدتي بواسطة كريم القهوة والنشا الذي يمكنك عمله في المنزل بأقل التكاليف والمكونات.

مكونات عمل كريم القهوة والنشا في المنزل

تنفق الكثير من السيدات العديد من الأموال على شراء منتجات تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد، والتي تسبب أحيانا الكثير من الأضرار للبشرة والجسم، ولذلك سوف نوضح لكي سيدتي مكونات لوصفة طبيعية تعطي لكي مفعول كريمات البشرة التي تباع بالخارج بطريقة أمنه على البشرة.

عدد 2 ملعقة من القهوة السادة المطحونة.

عدد 2 ملعقة من النشا المطحون.

ملعقتان من زيت الزيتون الأصلي.

ملعقتان من زيت جوز الهند الأصلي.

نصف كوب يكون كبير من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة والجسم

وبعد أن وضحنا لكم في السطور السابقة أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير وصفتنا، نوضح لكم كيفية تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل مجهود وتعطي لكي نتائج رائعة من أول مرة.