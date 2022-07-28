نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيخليكي ملكة جمال.. كريم القهوة والنشا المبهر لتبيض وشد الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال في المقال التالي
صبحت مشكلة اسمرار البشرة والبقع الداكنة من أكثر المشكلات التي تواجه معظم النساء خاصة عند التعرض المستمر لأشعة الشمس فأنه ذلك يعرض البشرة للكثير من الاسمرار، بالإضافة إلى أنه تعاني بعض النساء من اسمرار بعض المناطق في الجسم والتي يصعب عليها تفتيحها، كما أنه تتعرض الكثير من السيدات في سن مبكر إلى ظهور تجاعيد الوجه كل هذه المشكلات وأكثر يمكنك حلها سيدتي بواسطة كريم القهوة والنشا الذي يمكنك عمله في المنزل بأقل التكاليف والمكونات.
مكونات عمل كريم القهوة والنشا في المنزل
تنفق الكثير من السيدات العديد من الأموال على شراء منتجات تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد، والتي تسبب أحيانا الكثير من الأضرار للبشرة والجسم، ولذلك سوف نوضح لكي سيدتي مكونات لوصفة طبيعية تعطي لكي مفعول كريمات البشرة التي تباع بالخارج بطريقة أمنه على البشرة.
- عدد 2 ملعقة من القهوة السادة المطحونة.
- عدد 2 ملعقة من النشا المطحون.
- ملعقتان من زيت الزيتون الأصلي.
- ملعقتان من زيت جوز الهند الأصلي.
- نصف كوب يكون كبير من ماء الورد.
طريقة تحضير كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة والجسم
وبعد أن وضحنا لكم في السطور السابقة أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير وصفتنا، نوضح لكم كيفية تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل مجهود وتعطي لكي نتائج رائعة من أول مرة.
- نقوم بإحضار إناء مناسب للخلط، ثم نضيف به القهوة السادة، والنشا، وزيت جوز الهند، وزيت الزيتون، بالمقادير السابقة، ونقلب كل هذه المكونات معا بشكل جيدا حتى تختلط كل هذه المكونات وتصبح مزيجا واحدا.
- ثانيا نقوم بالتدريج بإضافة نصف كوب ماء الورد ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي للوصفة.
- نقوم بعد ذلك بتنظيف البشرة جيدا وغسلها قبل وضع الخليط ويفضل عمل مقشر قبل الخلطة بساعة، ثم نضع جزء من الخليط على بشرة الوجه ونتركها لمدة 20 دقيقة.
- يشطف الوجه بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين تفتيح البشرة بشكل ملحوظ من أول مرة،
- يمكنك تجريب الوصفة بنفس الخطوات على منطقة من الجسم تعاني فيها من الاسمرار والبقع، وسوف تحصلين على نتائج مضمونة لتفتيح الجسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيخليكي ملكة جمال.. كريم القهوة والنشا المبهر لتبيض وشد الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.