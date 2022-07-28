نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دجاج كنتاكي بالطريقة الأصلية المقرمشة بطعمها الشهي في البيت في المقال التالي
تعد وجبة فراخ كنتاكي من أشهر الوجبات في المطاعم التي يقبل على تناولها الجميع، وكما تتميز وجبة فراخ الكنتاكي بإنها من الوجبات الخفيفة على المعدة وسهلة الهضم، كما تعتبر هذه الوجبة من أفضل الوجبات التي تتميز بطعم شهي ولذيذ، كما أن وجبة فراخ كنتاكي من الوجبات السريعة التى يتم تحضيرها في البيت ولا تحتاج للكثير من الوقت ولا الجهد، وحيث أنها من الوجبات التى تنال إعجاب الجميع وخاصة الصغار، كما أن وجبة فراخ كنتاكي يمكن أن تقدم في النزهه في الخارج أو في المناسبات الخاصة أو العزومات أو في الغذاء، وسوف نقدم لكم الآن طريقة عمل فراخ كنتاكي المقرمشة بطعمها اللذيذ وبطريقة سهلة وبمكونات بسيطة في البيت ولذلك من خلال هذاالمقال.
طريقة عمل فراخ الكنتاكي
المكونات:
- فراخ مقطعة إلى قطع صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا الحمراء.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- كوب واحد من الدقيق.
- ربع كوب من الكورن فليكس.
- كوب واحد من البقسماط المطحون.
- ثمرة واحدة من البصل المفرومة.
- عدد أثنين من البيض.
- أثنين ملعقة من الخل.
- زيت النباتي للتتبيلة.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير:
- اولاً يتم إحضار وعاء مناسب ثم قومي بوضع الفراخ في وعاء وبعد ذلك ابدائي بوضع ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ثم بعد ذلك ضيفي الكمون المطحون مع ملعقة صغيرة من الشطة ثم بعد ذلك ضيفي ملعقة صغيرة من البابريكا مع ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة صغيرة من الكاري مع الزنجبيل المطحون.
- ثانياً قومي بعد ذلك بإضافة أثنين ملعقة من الخل الأبيض مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون ثم بعد ذلك ضيفي القليل من الزيت النباتي وبعد ذلك قومي بتتبيل الفراخ جيداً مع التوابل واتركيه حتى تتجانس المكونات مع الفراخ تماماً.
- ثالثاً يتم وضع الفراخ المتبلة في علبة أو وعاء محكمة للغلق ثم بعد ذلك يتم وضع الفراخ المتبلة في الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل تحضيرها للطبخ.
- رابعاً قومي بعد ذلك بعد مرور الوقت بوضع البيض المخفوق على التوابل مع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر ثم بعد ذلك يتم وضع الفراخ المقطعة من التتبيلة بهذا الخليط ثم بعد ذلك يتم إضافة الدقيق مع البقسماط المطحون على بعضهم البعض.
- خامساً يتم وضع التوابل عليهم وبعد ذلك قومي بوضع الفراخ في الدقيق ومن ثم وضع الفراخ المتبلة في الزيت غزير واتركي الفراخ في الزيت حتى تصبح لونها ذهبي فاتح ثم بعد أصبحت الفراخ الكنتاكي جاهزة للتقديم وقدميها إلى أفراد الأسرة بجانب الارز البسمتي والكاتشب والعيش وبالهناء والشفاء.
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