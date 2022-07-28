دجاج كنتاكي بالطريقة الأصلية المقرمشة بطعمها الشهي في البيت

تعد وجبة فراخ كنتاكي من أشهر الوجبات في المطاعم التي يقبل على تناولها الجميع، وكما تتميز وجبة فراخ الكنتاكي بإنها من الوجبات الخفيفة على المعدة وسهلة الهضم، كما تعتبر هذه الوجبة من أفضل الوجبات التي تتميز بطعم شهي ولذيذ، كما أن وجبة فراخ كنتاكي من الوجبات السريعة التى يتم تحضيرها في البيت ولا تحتاج للكثير من الوقت ولا الجهد، وحيث أنها من الوجبات التى تنال إعجاب الجميع وخاصة الصغار، كما أن وجبة فراخ كنتاكي يمكن أن تقدم في النزهه في الخارج أو في المناسبات الخاصة أو العزومات أو في الغذاء، وسوف نقدم لكم الآن طريقة عمل فراخ كنتاكي المقرمشة بطعمها اللذيذ وبطريقة سهلة وبمكونات بسيطة في البيت ولذلك من خلال هذاالمقال.

طريقة عمل فراخ الكنتاكي

المكونات:

فراخ مقطعة إلى قطع صغيرة .

ملعقة صغيرة من الملح .

ملعقة صغيرة من القرفة .

ملعقة صغيرة من الكاري .

ملعقة صغيرة من الشطة .

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر .

ملعقة كبيرة من عصير الليمون .

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم .

ملعقة صغيرة من البابريكا الحمراء .

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون .

كوب واحد من الدقيق .

ربع كوب من الكورن فليكس .

كوب واحد من البقسماط المطحون .

ثمرة واحدة من البصل المفرومة .

عدد أثنين من البيض .

أثنين ملعقة من الخل .

زيت النباتي للتتبيلة .

زيت للقلي .

طريقة التحضير :