اظهري جمالك وجددي وغيري صبغ الشعر باللون البني بوصفات طبيعية في المنزل

يريد الكثير من الفتيات وبالأخص النساء المتزوجات حديثًا في تغيير لون شعرها كل مدة، لأنهم يرغبون في صنع التجديد والتغيير، وكذلك حتى تكون ذات مظهر جيد أمام زوجها، وخصوصًا إذا كان زوجها من الذين يحبون الشعر، ويحبون أن تقوم زوجاتهم بالتغير في لون شعرهم، فبعض النساء يذهبون إلى البوتي سنتر المتخصص في العناية بالشعر، وعمل الصبغات حتى يقومون بصبغ الشعر باللون الذي يرغبون به، ولكن يكون هذا مكلف جدًا، ويمكن ان يقوم قصر الشعر إذا كانت لم يكن الشخص متخصص في الصبغة، فقد يؤدي إلى حدوث ضرر بالشعر، وإعطاء نتيجة غير مرضية، فيقومون بالبحث عن طريقة تحضير صبغات طبيعية، وناجحة وتعطي لون رائع للشعر من مكونات طبيعية فاليكم المكونات.

مكونات تحضير صبغة الشعر باللون البني في المنزل

حتى تستطيعي الحصول على الشعر ذات اللون البني المرغوب به الرائع، أو يسمى باللون النحاسي، يمكنك اختيار أفضل الأنواع، واستخدام مكونات جيدة حتى تعطي نتيجة رائعة والمكونات هي:

نصف كوب من الحنة الخضراء التي تعطي اللون البرتقالي.

كوب من عصير الليمون، أو يمكن استخدام الصودا بطعم الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من الكركم.

كمية من الماء الساخن تكفي للعجين.

طريقة تحضير صبغة اللون البني في المنزل من الحنة