نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية لعمل كريم الكولاجين لتفتيح الاماكن الداكنة هتنبهري بنقاء بشرتك في المقال التالي
تعتبر واحدة من أكثر المشكلات التي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات هي الأماكن الداكنة في الجسم، وقد حاولت الكثير من السيدات أن تجد حلول لمثل هذه المشكلة لكي يقوموا بعلاج الأماكن الداكنة بطرق بسيطة غير مكلفة ودون الحاجة إلى الكثير من الوقت، ولذلك فإننا نقترح عليهم وصفة كريم الكولاجين السحرية والتي سوف تساعدهم على الفور على التخلص من كل الأماكن التي قد أصبحت درجة لونها مختلفة عن باقي لون الجسم.
مكونات وصفة كريم الكولاجين
تعد واحدة من أفضل الطرق التي يمكن عن طريقها أن يتم علاج الأماكن الداكنة في الجسم هي وصفة كريم الكولاجين، ولهذا السبب تتساءل الكثير من الفتيات والسيدات عن المكونات التي تدخل في تحضير تلك الوصفة التي سوف تعطي نتائج مبهرة عند الالتزام باستخدامها وعند تحضيرها بالطريقة السليمة وتتمثل مكونات هذه الوصفة في التالي:
- واحد ملعقة صغيرة من فيتامين ه.
- واحد ملعقة صغيرة عسل نحل.
- 5 جرام زيت جيرانيوم.
- 5 قطرات زيت ورد.
- واحد ملعقة من زيت جوز الهند.
طريقة تحضير وصفة كريم الكولاجين
يمكنك بعد أن تم الحصول على كل المكونات التي تدخل في عمل وصفة كريم الكولاجين أن تبدأ على الفور في تحضير الكريم واستخدامه، ولكن من الجدير بالذكر هنا أنه من الضروري أن يتم الحصول على المكونات سليمة وينبغي التأكد جيدًا من أن زيت جوز الهند ليس مغشوشًا وذلك لكي يتم الحصول على نتيجة فعالة من الكريم وتتمثل طريقة تحضير كريم الكولاجين في التالي:
- أحضر وعاء.
- قم بوضع زيت جوز الهند وعسل النحل في وعاء وارفعيه على النار.
- تأكد من أن العسل قد أصبح مذاب بشكل جيد في الزيت.
- يجب أن يتم تقليب الخليط جيدًا مع إضافة باقي المكونات.
- ضع المزيج على النار لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
- يجب بعد ذلك أن يتم ترك الخليط إلى أن يبرد.
- يتم استخدام الخليط عن طريق أخذ كمية كافية منه ووضعه على المكان المراد تفتيحه.
- بعد ذلك يتم دهن الكريم بشكل دائري على المكان المراد.
- يترك الكريم على المكان إلى أن يجف.
- يتم غسل المكان باستخدام الماء الفاتر ويجب أن يتم تكرار هذه الطريقة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع.
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