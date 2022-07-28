نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يا جماله بألوانه طريقة تحضير بسكويت اللانكشير الشهي اللذيذ في المقال التالي
يعتبر تحضير الحلويات والمعجنات من الأمور المعقدة لدى عدد كبير من الأفراد وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو صعب إذا نظرنا إليه من الخارج إلا أنه عند البدء بخوض التجربة بأنفسنا يمكننا أن نجد ان الموضوع لا يحتاج إلى هذا القدر من التعقيد وعلى ذلك فإننا نرشح لكم واحدة من الوصفات البسيطة ذات الطعم والمذاق اللذيذ وهو بسكويت اللانكشير وسوف نستعرض معكم قائمة المكونات الخاصة بهذه الوصفة هذا بالإضافة إلى أننا سوف نقوم بتوضيح الطريقة الخاصة بتحضير هذه الوصفة.
مكونات بسكويت اللانكشير
تحتاج وصفة بسكويت اللانكشير إلى الكثير من المكونات في تحضيرها ولكنها على الرغم من ذلك لا تعتبر من الوصفات الصعبة في التنفيذ ولكنها فقط بحاجة إلى أن تقوم بتوفير كل المكونات التي تدخل في تحضيرها ومن بعد ذلك يمكنك أن تبدأ في التحضير على الفور وتتمثل مكونات البسكويت في الآتي:
- نصف كوب سكر بودرة.
- نصف كوب نشا.
- جوز هند مبشور.
- مربى تين.
- 2 كوب دقيق.
- كوب وربع زبدة سائلة.
- بيضة.
- ربع ملعقة بيكنج بودر.
- كيس فانيليا.
طريقة تحضير بسكويت اللانكشير
يمكنك أن تقوم بصنع بسكويت اللانكشير بكل سهولة في المنزل حيث أن الأمر كله لا يحتاج سوى أن تقوم بعمل الخطوات بالترتيب الصحيح وبهدوء ودون توتر حتى تحصل على عجين جيد وبالتالي الحصول على بسكويت ذو طعم رائع وتتمثل الخطوات في التالي:
- نحضر الخلاط ونضع سكر البودرة والزبدة فيه ونبدأ في ضربهم معًا إلى أن نحصل على خليط كريمي.
- نقوم بعد ذلك بوضع البيضة والفانيليا ونستمر في الخلط.
- نقوم بوضع الدقيق مع النشا والبيكنج بودر ونقلبهم جيدًا ومن ثم نقوم بوضع هذه المكونات الجافة مع المكونات السائلة في الخلاط.
- نقوم بالتقليب إلى أن نحصل على خليط متجانس.
- نضع بعد ذلك العجينة في الثلاجة لفترة لا تقل عن ثلاثين دقيقة.
- نخرج بعد ذلك العجينة من الثلاجة ونقوم بتقطيعها وتشكيلها على هيئة كرات صغيرة.
- نقوم برص هذه الكرات في صينية ويجب أن نترك مسافة بينها.
- نضع البسكويت في الفرن وننتظر إلى أن نحصل على اللون الذهبي من الأسفل.
- بعد ذلك نقوم بترك العجين إلى أن يبرد.
- نبدأ في تزيين البسكويت عن طريق وضع قطعة من المربى ولصقها بقطعة بسكويت أخرى ونقوم بغمسها في جوز الهند أو شيكولاتة فارماسيه.
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