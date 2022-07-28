نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخميرة كنز رباني: لتفتيح البشرة وتسمين الخدود وإزالة التجاعيد وتحدي2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نتعرف على النشا والخميرة كنز رباني , وحيث يعد ماسك رائع للبشرة يقضي علي التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة في الوجه مع الحر والشمس القوية تكتسب البشرة لون أسمر غامق, ويظهر في الوجه تصبغات داكنة من الصعب حل هذه المشاكل ولكن مع هذا الماسك أثنين في واحد معنا ماسك التفتيح الفوري وخرافي للبشرة, وأيضا معنا ماسك ثاني زيتي يخفي التجاعيد ويقضي علي الخطوط والعلامات التعبيرية فلن تحتاري مرة أخرى لقد جاءنا لكم بخلاصة, بعض الفتيات والنساء يعانون من الوجه الرفيع من ناحية الخدود فهذا الماسك رائع في تسمين الخدود أو أي منطقة في الوجه تريدين تسمينها, سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا من موقع ثقفني علي هذا طريقة عمل النشا والخميرة كنز رباني الماسك الهائل في تبييض البشرة وتسمين الخدود٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والخميرة كنز رباني لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل مبهر2022

اليوم سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وموجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

١ملعقة من الترمس.

٣ملاعق كبيرة من الأرز.

٢ملعقة كبيرة من زيت جونسون.

٣ملاعق كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير

أليكم طريقة تحضير هذا الماسك بطريقة سهلة وخرافية وسريعة وهي كالتالي:-

نقوم بأخذ ملعقة من الترمس ٣ملاعق من الأرز معهم ملعقة من الخميرة ونقلب جيداً. نقوم بطحن كل المكونات السابقة جيداً حتى نحصل على بودر ناعم نضع البودر في وعاء نظيف ونضع عليهم ١ملعقة من النشا ونقلب جيداً. بعد ذلك نضع عليهم ٢ملعقة من زيت جونسون ونقلب جيدا حتى يتجانس الزيت مع الخليط. ثم نضع ٣ملاعق من الحليب ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي. نقوم بتحضير ماسك التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة. نقوم بإحضار فنجان صغيرة ونضع فيه ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من الملح ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت جونسون علي الخليط ونقلب جيدا بعد ذلك نقوم بوضع زيت الزيتون ونخلطهم جيدا حتى يصبح الخليط متجانس زيتي.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-

نغسل البشرة جيداً بغسول مناسب لكي حتي نتخلص من أي كريمات أو زيوت علي البشرة.

نقوم بوضع ماسك النشا والخميرة بحركات دائرية خفيفة.

نترك الماسك يجف تماما بعد ذلك نقوم بفرك الماسك من علي البشرة.

نغسل الوجه جيداً بماء دافئ ثم نجفف البشرة.

بعد ذلك نقوم بوضع ماسك التجاعيد على الأماكن التي بها تجاعيد أو خطوط رفيعة ثم نترك

طوال الليل أو لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات.

من الممكن استخدام هذا الماسك ثلاثة مرات في الأسبوع.

فوائد ماسك النشا والخميرة الكنز الرباني في تسمين وتبييض وشد البشرة

الأن نتعرف على فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع وهي كالآتي:-