نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق المخللات عمل الخيار المخلل في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

يعد الخيار المخلل من أفضل أنواع المخللات المشهورة التي يفضل تناولها كثير من الناس ويعشقه الكبار والصغار حيث أنه يتميز بمذاقه الشهي واللذيذ ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة مختلفة مثل الخيار المخلل المسلوق والخيار المخلل العادي ويفضل الكثير من ربات المنزل تحضير الخيار المخلل في البيت بمكونات سهلة وبسيطة ويحتوي الخيار على قيم غذائية مفيدة. مقادير عمل الخيار المخلل في المنزل كوبين من الخيار المقطع

كوب واحد من الماء

نصف كوب من البصل المقطع

ثلث كوب من الخل

ملعقتان صغيرتان من الملح طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل أولا نقوم بغسل الخيار بالماء الفاتر جيدا للتخلص من الشوائب الموجودة به، ثم نقوم بتقطيعه إلى قطع رفيعة باستخدام السكينة.

نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر والملح والخل، ثم نقلب الخليط جيدا حتى يذوب السكر والملح ونضيف الخيار والبصل.

يجب أن نغطي الخيار المخلل بالمحلول الملحي إذا كانت كمية الخيار كبيرة حتى تنضج جميع كمية الخيار.

نترك الخيار في الثلاجة حتى ينضج جيدا ويصبح جاهز للأكل لمدة ثلاثة أيام.

ثم نضع الخيار المخلل في أطباق التقديم ونقدمه، وبالهنا والشفاء. مقادير عمل الخيار المخلل في المنزل كيلو جرام من الخيار

كيلو جرام من الفلفل الأخضر

كوب واحد من الخل

ست ملاعق من السكر

كمية من فصوص الثوم المقشر

كمية من حبة البركة

نصف كيس من الملح الخشن طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل أولا نقوم بغسل الخيار والفلفل جيدا للتخلص من الشوائب والأتربة العالقة به، ثم نقوم بتصفيتها جيدا من الماء.

ثم نقوم بتقطيع الخيار إلى قطع رفيعة أو دوائر حسب الرغبة باستخدام السكينة.

ثم نحضر وعاء ونضع به الفلفل والخيار ونقوم بإضافة إليهم نصف كيس الملح ونقوم بتقليبهم جيدا.

بعد ذلك نضيف كمية الخل مع تقليب الخليط جيدا، ثم نضيف حبة البركة وفصوص الثوم والسكر مع تقليب الخليط جيدا.

ثم نقوم بإغلاق الوعاء جيدا ونتركه في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى ينضج الخيار جيدا.

بعد ذلك نقوم بتقديم الخيار المخلل، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة لعشاق المخللات عمل الخيار المخلل في المنزل بكل سهولة - ثقفني

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