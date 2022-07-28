نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التخلص من شيب الشعر المبكر وعلاج مشكلة ظهور الشعر الأبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق التخلص من شيب الشعر المبكر يعتبر الشعر الأبيض من أكثر الأمور التي يعاني منها معظم الأشخاص سواء الرجال أو النساء وبالتالي يبحثون عن أفضل الطرق التي تساعدهم على التخلص من شيب الشعر خاصة للأشخاص الذين يعانون من ظهور الشعر الأبيض في وقت مبكر من العمر لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني طرق التخلص من شيب الشعر المبكر بمكونات طبيعية.

طرق علاج شيب الشعر

زيت جوز الهند لعلاج الشيب

قومي بتجهيز كأس من زيت جوز الهند واضافة كميه مناسبة من أوراق الكاري لمدة ثمان دقائق حتى يصبح لون الأوراق أسود بعد ذلك يتم تصفيته ويتم تدليك فيه الشعر ويفضل استخدامه أربع مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج ويفضل تركه على الشعر لمدة 24 ساعة.

الشاي الأسود لعلاج الشيب المبكر

يتم أخذ ملعقتين من الشاي الأسود مع ملعقتين أو نصف لمدة دقيقتين في ماء ساخن وبعد أن يبرد يتم تصفيته وغسل الشعر به ويترك حتى يجف ويتم استخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة البصل وعصير الليمون

يتم خلط ثلاث ملاعق من عصير البصل مع نفس المقدار من عصير الليمون وتقلب المكونات مع بعضها ثم توزيعها على الشعر وتترك على الأقل لمدة 30 دقيقة ثم يشطف الشعر بالماء والشامبو الخفيف ويفضل استخدام هذه الوصفة خمس مرات في الأسبوع على الأقل لمدة ثلاثة أسابيع لكي تتمكن من الحصول على نتائج سريعة لأن عصير البصل والليمون يساعد بشكل كبير فيها علاج الشيب المبكر.

وصفة اكليل الجبل للشيب

يتم تجهيز نصف كأس من إكليل الجبل المجفف مع اثنين كوب من الماء ونصف كوب من المرمرية وتترك لمدة 30 دقيقة على نار هادية بعد ذلك يتم رفعها من على النار وتترك حتى تبرد تماما لمدة ساعتين ثم توزيعها على الشعر ويترك حتى يجف تماما بعد ذلك يتم يشطف الشعر بالشامبو الخفيف ويتم عمل هذه الطريقة ثلاث مرات بجانب أن هذه الوصفة تساعد على التخلص من شيب الشعر تطويل الشعر وعلاج تساقط الشعر بشكل فعال.

وصفة زيت السمسم والجزر

يتم تجهيز 100 جرام من عصير الجزر الخام وزيت السمسم وإضافة عليهم 50 ملئ من مسحوق بذور الحلبة ووضعها في زجاجة وتخلط المكونات مع بعضها جيدا ثم تترك في الشمس لمدة 21 يوم ويتم توزيعها والتدليك لمدة خمس دقائق ويفضل استخدام هذا العلاج يومياً لمدة ثلاثة أشهر للتخلص من الشيب والحصول على اللون الطبيعي للشعر.