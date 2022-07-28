البسبوسة المكرملة بالمكونات المضبوطة والخطوات بكل سهولة في المنزل

البسبوسة المكرملة من الحلويات ذات المذاق الشهي واللذيذ التي يعشقها الكبار والصغار، هذا بجانب أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وليست بحاجة إلى وقتٍ كثير، هذا بجانب أن الأطفال الصغار باستمرار يحبون شراء كل الأكلات والحلويات من الخارج جاهزة من المحلات، لكن هذا لا يكون آمناً، حيث أن ذلك ليس صحي على الإطلاق، لأنك لا تعلمين ما المكونات التي تم تحضير الأكلة أو الحلوى بها، هل هي منتهية الصلاحية أن لا، لهذا فإن جميع الأمهات باستمرار ترغب في تحضير كل ما يرغب الأطفال في تناوله من المنزل بالمكونات الصحية والمضمون وكذلك الطازجة وغير المكلفة والتي لا تحتاج إلى العديد من الوقت، فمثلاً البسبوسة المكرملة من بين الحلويات التي يعشقها الأطفال كثيراً ويرغبون في تناولها باستمرار، لهذا فالأمهات تبحث عن طريقة إعدادها من المنزل

مكونات عمل البسبوسة المكرملة

خليط البسيوسة السادة نصف كيلو

عدد ١ كوب من السكر.

واحد كوب من اللبن.

ملعقتان من السمن البلدي.

ملعقتان من العسل النحل.

عدد نصف كوب من جوز الهند.

فانيليا “القليل”.

بيكنج بودر “القليل”.

نصف ملعقة من الملح.

مقادير الشربات لعمل البسبوسة المكرملة

سكر “١,٥ كوب”.

ماء “١,٥ كوب”.

سمن بلدي “ملعقة كبيرة”.

طريقة تحضير البسبوسة المكرملة

أولاً: قومي بخلط مزيج البسبوسة مع جوز الهند المبشور والبيكنج بودر بجانب كلاً من الملح وتابعي المزج جيداً.

ثانياً: قومي بخلط السكر والماء حتى يكرمل ، وبعدها قومي يتركهم على النار الى أن تقومي بالحصول على الكراميل، وبعدها قومي بوضع الحليب واستمري في التقليب، ومن ثم قومي بوضع السمن وتابعي المزج بشكل مستمر.

ثالثاً: قومي بوضع المقادير السائلة إلى المزيج الجاف وتابعي التقليب بشكل جيد.

رابعاً: يتم دهت الصينية بواسطة السمن، وبعد ذلك ضعي مزيج البسبوسة بها، ومن ثم قومي بإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة.

خامساً: يتم تغطية الصينية بواسطة غطاء بلاستيكي بعد أن تقومي بسقيها من خلال الشربات المعد، ومن ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة.

سادساً: يتم تقديم البسبوسة في أطباق صغيرة وذلك بعد أن تقومي بتقطيعها.

سابعاً وأخيراً: يتم تقديم البسبوسة ساخنة أو يتم تقديمها باردة حسب الرغبة بجانب المشروبات.

تكات وأسرار نجاح البسبوسة

البسبوسة لها تكات وأسرار عند تحضيرها تجعلها كالجاهزة مثل المحلات تماماً، ومن بين هذه الأسرار والتكاتف جميع ما يلي: